樓價UPDATES：美孚新邨5月已錄30宗成交

二手交投持續升溫，荔枝角美孚新邨5月已錄30宗成交，按月急增逾1.7倍，屋苑近日有套三房單位賣933萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南區貝沙灣4期1座中層B室，實用面積約723方呎，兩房連套房間隔，連車位，望海景，日前以2,189萬元沽出，實用呎價約30,277元，原業主於2011年1月以約1,308萬元購入，持貨約9年，帳面獲利約881萬元，物業升值約67%，貝沙灣本月至今累錄3宗二手成交。

●西半山帝華臺高層A室，實用面積691方呎，套三房間隔，望市景，以1,430萬元易手，實用呎價20,695元，原業主於1999年1月以518萬元買入，持貨21年，帳面獲利912萬元，單位升值176%。

●灣仔囍滙本月錄首宗成交，單位為5座低層C室，實用面積為591方呎，兩房間隔，新買家為投資者，於奧運站一帶及港島灣仔睇樓後，心儀單位裝修新淨，故決定入市作收租之用，單位原先叫價約1,530萬元，議價後減價約30萬元，連租約以約1,500萬元成交，實用呎價約25,381元，單位現時月租約3.5萬元，租金回報約2.8厘。

●北角百福花園百喜閣極低層F室，實用面積543方呎，兩房間隔，終以725萬元易手，實用呎價13,352元，新買家屬於用家，原業主於2012年8月以398萬元買入，持貨8年，帳面獲利327萬元，單位升值82%。

●北角維峯低層B室，實用面積280方呎，開放式間隔，望街景，獲區外上車客以650萬元承接，實用呎價23,214元，原業主於2013年10月購入上址作投資用途，當時作價535萬元，持貨6年多至今沽售，帳面獲利115萬元離場，單位期內升值21%。

●筲箕灣樂融軒中層A室，實用面積671方呎，套三房間隔，去年年中放盤，叫價1,300萬元，三個月前租客搬走，可供睇樓，最終以1,250萬元易手，實用呎價18,629元，新買家屬於外區分支家庭，原業主於2014年8月以920萬元買入，持貨6年，帳面獲利330萬元，單位升值36%。

●小西灣藍灣半島2座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲買家以855萬元買入，實用呎價約18791元，原業主於2010年12月以415萬元購入上述單位，持貨10年，按買入價計算，帳面升值106%，獲利約440萬元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月暫錄30宗成交，與上月同期11宗相比，成交急增逾1.7倍，平均實用呎價則徘徊於13,444元，近日4期百老匯街107號極高層B室，實用面積792方呎，套三房間隔，向內園景，剛以933萬元易手，實用呎價11,780元，新買家為外區換樓客，見單位可承做高成數按揭入市自用。

●長沙灣昇悅居6座中層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，放盤約三個月，原業主開價870萬元，經議價後減價40萬元或約4.6%，終以830萬元沽出，實用呎價約18,043元，原業主於2012年4月以約440萬元購入，持貨8年，現轉手帳面獲利約390萬元，物業升值約89%。

●西南九龍匯璽1B座低層D室，開放式間隔，實用面積約270方呎，以約16,000元放租兩星期，吸引區內客洽詢，議價後減價2,000元，以14,000元租出，實用呎租約51.9元，新租客為單身客，心儀屋苑鄰近上班地點，睇樓兩次即決定承租。

●黃大仙公屋竹園北邨12座中層5室，實用面積489方呎，兩房一廳間隔，原開價380萬元，放盤10日，微減10萬元或2.6%，速以未補價第二市場價370萬元沽出，實用呎價7,566元，原業主於2017年購入上址，當時作價91萬元，持貨3年至今轉售，帳面獲利279萬元，單位期內升值3.1倍。

●牛頭角淘大花園O座中高層3室，實用面積322方呎，一房間隔，獲曾經於多區搵樓用家承接，斥資562萬元購入作自用，實用呎價17,453元，原業主於2016年8月以390萬元購入，是次轉手帳面獲利172萬元，升值44%。

●將軍澳中心5座高層G室，實用面積約690方呎，套三房間隔，原先叫價1,070萬元，買家睇樓後即場經議價，並獲減30萬元或約3%，以1,040萬元購入，實用呎價約15,072元，原業主於2011年5月，以561萬元買入單位，持貨9年至今，現轉手帳面獲利約479萬元，單位升值約85%，屋苑5月暫錄約10宗二手成交個案，平均實用呎價約16,912元。

●將軍澳領都3座右翼中層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，望內園景，由今年2月開始放盤，原業主叫價1,000萬元，經議價後減價95萬元或約9.5%，終以905萬元沽出，實用呎價約13,368元，原業主於2012年12月以約578萬元購入上述單位，持貨9年，現轉手帳面獲利約327萬元，物業升值約57%。

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新界

●青衣藍澄灣3座高層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，上月叫價660萬元放售，議價後減價21.62萬元或約3%，最終以638.38萬元易主，實用呎價約13,162元，原業主於2005年9月以206萬元購入，持貨近15年，現轉手帳面獲利約萬432.38元，物業升值逾2.1倍。

●青衣曉峰園1座低層F室，實用面積約546方呎，兩房兩廳間隔，以720萬元獲買家承接單位，實用呎價約13,187元，原業主於1998年5月以259萬元購入上述單位，持貨22年，現轉手帳面獲利約461萬元，物業升值逾1.7倍。

●屯門恆豐園3座低層5室，實用面積436方呎，兩房間隔，享山景，吸引用家洽購，上址連車位叫價630萬元，議價後以618萬元易手，實用呎價14,174元，新買家睇樓兩三星期，一直未遇到心水放盤，日前原本已預約參觀同區錦暉花園一個放盤，準備上樓之際，業主通知單位剛賣出，轉至毗鄰的恆豐園繼續睇樓，極速決定承接。

●元朗YOHO MIDTOWN本月8宗成交，包括1座中高層E室，實用面積760方呎，套三房間隔，零議價下以1,280萬元易手，實用呎價16,842元，原業主於2010年7月以535.53萬元買入，現轉手帳面獲利744.47萬元或1.4倍。

●元朗世宙2座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，由今年三月初開始放盤，原業主開價660萬元，經議價後減價5萬元或約0.8%，終以655萬元獲上車客承接自用，實用呎價約15,197元，原業主於2015年12月，以約530.7萬元購入，持貨4年現轉手帳面獲利約124.3萬元，物業升值約23%。

●元朗好順意大廈B座高層8室，實用面積266方呎，兩房間隔，上月開價420萬元，無樓睇，業主企硬零議價，獲買家不議價承接，實用呎價15,789元，新買家為上車客，擔心遲買會貴，透過相片了解單位狀況，即決定承接，原業主則於2015年5月以296萬元買入，持貨5年，現轉手帳面獲利124萬元或42%。

●大埔康樂園18街單號屋，實用面積1,237方呎，套三房間隔及工人房，叫價2,500萬元，最終願減112萬元，以2,388萬元連租約易手，實用呎價19,305元，原業主於2012年以1,350萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利1038萬元，單位升值77%。

●大埔林村新屋排村雙號屋地下戶連花園戶，建築面積700方呎，三房兩廳間隔，原開價620萬元，減價20萬元或3.2%，最終以600萬元易手，建築呎價8,571元。

●火炭駿景園8座中高層F室，實用面積974方呎，三房連套房間隔，去年12月開價1,600萬元，累減190萬元，最終以1,410萬元易手，實用呎價14,476元，做價仍屬同類單位近期高價，同座同呎數高一層單位，景觀相同，日前以1,338萬元沽出，是次新成交做價高5.4%。

●沙田九肚山蔚麗山莊洋房，實用面積1,624平方呎，套三房間隔連兩個車位，以3,380萬元易手，實用呎價20,813元，成交價創屋苑新高，原業主於2006年11月以1,528萬元買入，持貨14年，帳面獲利1852萬元，單位升值121%。

●沙田御龍山9座低層A室，實用面積1,845方呎，四房連雙套房間隔，望內園及泳池景，叫價3,100萬元，最終以3,000萬元易手，實用呎價16,260元，新買家屬於用家，原業主於2010年10月以2,435萬元買入，持貨10年，帳面獲利565萬元，單位升值23%。

●馬鞍山海典灣6座低層G室，實用面積490方呎，兩房兩廳間隔，原先開價798萬元，微減7.5萬元，最終以790.5萬元易手，實用呎價16,133元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價558萬元，持貨5年多至今轉售，帳面獲利232.5萬元，單位期內升值42%。

●馬鞍山銀湖．天峰6座低層E室，實用面積615方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，享內園景觀，原叫價950萬元，放盤半年，減價37萬元，以913萬元易手，實用呎價14,846元，原業主於2011年7月購入上址，當時作價460萬元，持貨8年多至今沽售，帳面獲利453萬元離場，單位期內升值近1倍。

●馬鞍山中心1座中層D室，實用面積634方呎，三房兩廳間隔，享海景，單位放盤長達1年，原叫價950萬元，減價32萬元，減幅3.4%，最終以918萬元易手，實用呎價14,479元，原業主於2009年10月購入上址，當時作價369萬元，持貨10年多至今將單位沽售，帳面獲利549萬元離場，單位期內升值約1.5倍。

●西貢圍心村單號屋全幢，建築面積900方呎，兩房兩廳間隔，連天台約300方呎，望山景，叫價748萬元，終以665萬元沽出，減價83萬元，減幅約11%，建築呎價7,389元，原業主為外籍人士，於2014年6月購入上址，當時作價520萬元，持貨近6年至今轉售，帳面獲利145萬元離場，單位期內升值約28%。

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