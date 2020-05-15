【恐怖來襲】美國4月零售銷售破紀錄挫16.4%　遜預期

疫情下美國人減少開支，特別是減少購買非必需品，令有「恐怖數據」之稱美國4月零售銷售按月勁跌16.4%，跌幅遠大過市場預期的12%及前一個月經修訂後的8.4%，創1992年有紀錄以來最大跌幅。

消費開支佔當地國內生產總值(GDP)約70%，經濟師預期當地第2季經濟恐勁縮30%或以上。ING分析員James Knightley指出，零售銷售佔GDP約29%，以4月份零售銷售跌12%，加上三月份的跌幅推算，將導致名義GDP增長減少6個百分點。

回顧4月，美國大部分地方都處於封鎖狀態，人們留家工作、學校停課、許多餐廳停業或只提供外賣，駕車的人少了，購買汽車或家具的人也少了。不過，人們期內更多地購買日用品和護理用品，及更多地網購。

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