夜市UPDATES：美股反覆紐油飆5%　港股夜期低水260點

投資者意識到4月消費數據可能是周期底部，美國股市走勢反覆，道指低開後曾轉升，目前報23,578點，跌46點或0.20%；標指報2,844點，跌8點或0.29%；納指報8,906點，跌36點或0.41%。

港股期指夜市也從低位回升，目前報23,504點，跌168點，低水293點。

投資者繼續權衡新的經濟數據和財報，以及對經濟快速重啟的希望，然而最近公布的一批經濟數據持續惡劣，再加上企業財報欠佳，使許多分析師對股市採取更為謹慎的態度。

有「恐怖數據」之稱的美國4月零售銷售按月勁跌16.4%，但分析認為，5月美國經濟逐步重啟能帶來一定上升空間，4月的零售銷售數據可能是周期性低點。

隨着新冠肺炎疫情的傳播速度放緩，世界上一些國家以及美國多州已開始或準備開始分階段重啟經濟，有分析師稱，即使出現復甦，也將是逐步實現的，因經濟重啟是分階段實施的。

數據顯示中國為遏制新冠肺炎而採取的措施有所放鬆之後，對原油的需求回升，紐約期油目前升5%，至每桶28.94美元；布油升2.67%，至31.96美元。

石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都表示，預計全球石油產量跌至每日1,720萬桶，OPEC+將在6月審議減產的所有選項，OPEC謹慎樂觀地認為，石油危機最嚴重的階段已經結束。

【21:30】美國零售市道急劇轉差加上憂慮中美關係再趨緊張，美股開市早段受壓，道指跌156點，至23,468點；納指跌82點，至8,861點；標指跌22點，至2,829點。紐交所股票交易大堂將於5月26日局部重開。

憂慮中國會對美企進行報復，晶片商高通股價早段跌5.46%至75.51美元；思科系統股價早段跌0.62%至43.58美元；波音公司股價早段跌跌2.51%至119.44美元。

傳意大利和美國合資車廠快意佳士拿正與一家意大利銀行磋商，冀取得63億歐元國家擔保信貸額度，以強化財政。快意佳士拿在美股價早段升0.38%至7.83美元。

零售商J.C. Penney停牌，有傳該公司將申請破產保護。

聯儲局周二開始買入交易所買賣基金(ETF)，首日買入3.05億美元，同時令截至周三止一周的資產負債表規模升至6.93萬億美元，再創新高。

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