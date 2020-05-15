【新冠肺炎】日本人在家工作趁機炒股　呢個指數飆6成

外國媒體報道，受新冠肺炎疫情肆虐影響，日本打工仔也如其他地區的人一樣，需要在家工作，這也讓他們更多地投入股市。

分析指出，在家工作帶動了散戶投資者在股市的市場參與度。松井證券的資深市場分析師Tomoichiro Kubota表示，從做交易的人的特徵就可以看出，如今在家辦公的上班族似乎正在增加交易。

交易所數據顯示，近幾周散戶投資者進行的交易佔比，已從過去兩年的15%左右上升至20%左右，這是兩年多來最高的百分比。

日本散戶偏愛的東證創業板市場(Mothers)，相關的股指從3月中的低點大幅反彈了60%，這為網路券商提供了生機。

然而機構投資者方面的交易量則有所下滑，因為由於必須在家辦公，機構投資者交易受到了限制，因為脫離了辦公室交易平台後，交易的執行速度更慢，也更麻煩。事實上，自3月底以來東京證交所成交量下滑了40%。

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