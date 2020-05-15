逾30艘油輪將到岸　美國儲油空間再受考驗

主要產油國減產及需求見復甦下，紐約期油周五再升4.32%，高見每桶28.06美元，為逾一個月新高。不過，分析指，一大批來自沙特阿拉伯的原油正向美國海岸駛去，可能再次考驗美國儲油空間。

外電的船舶追蹤數據顯示，5月和6月間將有超過30艘截有沙特原油的油輪抵達美國墨西哥灣沿岸和西岸。超過5,000萬桶沙特原油，令美國油市在供應方面近期出現的積極發展受到威脅，包括美國原油庫存自1月以來首次下降，原油儲存樞紐俄克拉何馬州庫欣的庫存出現數月以來最大降幅。

Morningstar原油和原油產品研究主管Sandy Fielden表示，來自沙特的原油可能推高美國的原油庫存，這取決於到達時間，若原油到岸的速度不能被產量下降或出口上升所抵銷，美國的原油庫存將增加。在美國西岸，原油庫存量距離達到該區儲油上限只有不足500萬桶；在墨西哥灣，原油庫存量距離上限約8,800萬桶。

此外，受累油價今年以來暴瀉，再有油氣開發商「失救」，美國的Ultra Petroleum再次申請破產保護。

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