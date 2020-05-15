中芯南方獲增資　中芯國際持股量攤薄至38%

完成後，中芯南方註冊資本將由35億增至65億美元，公司通過中芯控股持有的中芯南方股權，將由50.1%攤薄至38.515%。中芯南方將分別由國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金及上海集成電路基金II擁有14.562、23.077、12.308及11.538%權益。

中芯南方為一間12英吋晶圓廠，將主要從事集成電路晶片製造、針測及凸塊製造，與集成電路有關的技術開發、設計服務、光掩膜製造、裝配及最後測試，並銷售自產產品、批發、進/出口相關上述產品、佣金代理(拍賣除外)及提供相關配套服務。該公司已達致每月6,000片14納米晶圓的產能，目標是達致每月35,000片14納米及以下晶圓的產能。

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