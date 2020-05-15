宏光照明預警第2季度業績及產量將顯著惡化

該公司據未經審核綜合管理賬目，預計今年首季錄得收益1490萬元人民幣(下同)，按年減少約57.5%；純利1萬元，2019年同期為虧損1萬元。收益大幅減少主要由於期內銷量減少，因為受累新股肺炎，中國的背光發光二極管(LED)產品及LED燈珠需求大幅下降。

該公司預警，雖然位於中國的工廠自今年3月起逐步恢復營運，但由於疫情於全球持續蔓延，消費者需求持續保持疲弱。目前與2019年相比，許多客戶已延遲產品於第2季度的交付及採購時表，預計第2季度財務業績及生產產量將進一步顯著惡化。

該公司又指，目前無法預計業務何時回歸常態，亦無法量化新冠肺炎對公司截至2020年6月底止中期業績的實際影響，惟強調會持續評估疫情的影響，並密切監控，將於必要時採

取適當措施及適時另行刊發公佈。

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