先施獲偉祿以5億元提收購

聯合公布日期，已發行之先施股份為13.13億股。根據WD不可撤銷承諾，Win Dynamic已不可撤銷地向要約人承諾由其實益擁有之全部約50.42%以供根據要約接納。

根據先施公司之不可撤銷承諾，先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品持有，提呈或促使提呈相當於已發行先施股份約13.94%、5.75%及0.13%以供根據要約接納。

倘先施股東於2020年2月29日應佔之先施集團綜合資產淨值高於1.23億元，初步要約價將予上調，最高要約價將為每股先施股份0.3935元，根據要約應付之最高現金代價總額將約為5.17億元。

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