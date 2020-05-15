京東︰物流穩定助吸客　電器日常品兩面通殺

內地電商京東首席財務官黃宣德表示，京東物流於疫情期間的傑出表現讓公司得以維持可靠服務，獲得新客，而且新冠肺炎疫情期間訂單超乎預期地上升，抵銷了額外物流成本，更令每單交易的配送成本跌至有紀錄新低。他相信，物流業務的毛利會隨着規模擴大而持續改善。

他又謂，電商這個行業年年都有人擔心競爭加劇，但其增長動力乃來自規模經濟效益，過去公司投資各個領域確實毫不手軟，但壯大規模後就形成採購優勢，商家不但會給予回贈、甚至還推出京東獨家的別注商品，而且低價促銷也不是由京東自己全部承擔。

就今年第二季收入指引設為按年增長2至3成，黃宣德表示，隨着國內新冠肺炎疫情受控，民眾逐漸復工，非必需消費者之遞後需求會得到釋放，而且觀乎現在食肆人流不多，消費者自己在家煮飯則會推高新鮮食品的需求。兩者的增長於過去疫情期間一個加速一個減慢，之後如何視乎疫情發展，但京東商品種類齊全，可「兩者通殺」。

京東零售集團首席執行官徐雷稱，京東首季增長理想，新舊客戶均活躍，之後會以透過社交電商平台京喜、以及旗艦京東網經過增強的算法進行精準營銷，雙管齊下推動集團於低線城市的市場滲透率。他又謂，京東收入佔比最大的電子產品及家電銷售、以及時尚產品，於五一長假期已回復增長。據其所知，商家正積極籌備京東一年一度的大型促銷活動「618」，萬一屆時疫情反覆，對於他們衝全年業績就顯得非常重要。

進口商品方面，他指，IT產品面臨部件成本上漲，惟有信心憑藉良好合作關係保障有貨賣。而化妝品和時裝第3季銷售有不確定性，視乎原產國疫情發展。

京東首季錄得經營現金流按年由正轉負，黃宣德稱，這與公司於2、3月份給予商家的支援有關，惟指他們多數已復工復產，現金流大致回復正常，就算一些中小企不排除還有一些困難，導致京喜首季經營表現未符預期，京東對情況仍審慎樂觀。就京東自身的現金流而言，他表明公司會密切注視，但亦預期會逐漸回復正常，可望好像去年般比盈利增長還要好。

另外，徐磊稱，疫情使京東健康業務上季快速增長，網上問診量爆升，其中年輕人本來就接受這一套，現在50至60歲階層亦更認識網上問診。疫情另一個轉變則是提高廣告客戶對廣告回報率的要求，而京東的本來就高。

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