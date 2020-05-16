東方日報B2：五新盤鬥搶二手客

Wetland Seasons Park位於九龍站環球貿易廣場的售樓處，周五無論場內、外均出現排隊人龍，更一度伸延至售樓處外商場其他樓層。因應疫情，發展商是次特別採取多項抗疫措施。

該盤日前公布首張價單推出140伙，折實平均呎價11,368元，首批單位包括兩房及三房戶，折實售價由483.25萬元起，呎價僅9,701元起，更屬同期推出樓盤最低。

市區新盤市況亦急升溫，將有3個項目推出市場。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊‧曦岸首張價單推出100伙，開放式佔28伙，一房佔72伙，折實售價介乎逾463.88萬至逾653.51萬元，呎價由22,692至26,182元，最低售價單位為2座6樓L室，實用面積197方呎。

他形容首批價錢吸引，屬「晨曦起動價」，日後有調整空間。示範單位昨已開放，明日起接受認購登記，銷售安排將短期公布，最快月內開售。價單顯示，該批單位折實平均呎價24,260元。事實上，同系區內利奧坊‧凱岸2018年6月公布首張價單推出103伙，折實平均呎價23,912元，是次開價與約兩年前系內物業相若。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，短短約一周內，已有4個全新樓盤蜂擁開價，市場競爭相當激烈，加上仍受疫情影響，以及經濟前景暗淡，發展商開價態度維持審慎克制，未來仍須保持吸引水平才能起動市場。

他指出，上述各盤開價均具競爭力，同樣主打中小型單位，首輪銷售單位銷情料將理想，將會吸引大批二手客源流入一手市場。他估計，二手市場將以樓價千萬元以下中小型單位所受衝擊最大，其中新界區細價樓客源料將大減一半，加上二手平盤已大部分被消化，未來一個月二手交投量料減少兩至三成。但他強調，中上價及豪宅物業市道則不受影響，整體樓價亦料續回升。

事實上，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，按周回升0.54%至175.94點，連同大型屋苑及中小型單位，三大整體樓價指數齊創11周新高。

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