紐約期油全周上漲近兩成　創逾兩個月新高

美國油產預期下降，加上各國經濟逐步重啟，國際油價周五(15日)上漲。紐約6月期油收報每桶29.43美元，升1.87美元或6.8%，創自3月13日以來收市新高，全周計累升約19%。布蘭特7月期油收報每桶32.5美元，升1.37美元或4.4%。

油服公司貝克休斯公布，至5月15日當周，美國石油鑽井數下降34台，至258台，創2009年7月以來新低，預期下降15台。

石油輸出國組織(OPEC)秘書長周五表示，相信下半年開始原油市場表現會令人振奮，而目前判斷OPEC是否會在6月份之後維持每日減產970萬桶還言之過早。他認為，原油危機最糟糕的時刻已經過去，預期全球產量關停幅度達到每日1,720萬桶。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626