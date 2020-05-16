美股收市：道指升60點　惟全周累跌逾2%

美國股市周五(15日)扭轉早段頹勢，3大指數收市上漲。道指早段最多曾跌271點，其後表現反覆向好，收報23,685點，升60點或0.25%；標指收報2,863點，升11點或0.39%；納指收報9,014點，升70點或0.79%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌2.65%、2.26%和1.17%。標指錄得自3月20日以來最大單周跌幅。

晶片股領市向下，英特爾收挫1.35%；AMD下挫0.57%；高通則急挫5.13%。大型科技股個別發展，蘋果公司收跌0.59%；亞馬遜則升0.88%。

數據方面，美國4月零售銷售遜預期，但消費者信心指數好過預期，部分抵銷了投資者悲觀情緒。

疫情下美國人減少開支，特別是減少購買非必需品，令有「恐怖數據」之稱美國4月零售銷售按月勁跌16.4%，跌幅遠大過市場預期的12%及前一個月經修訂後的8.4%，創1992年有紀錄以來最大跌幅。

不過，美國5月密歇根大學消費情緒指數意外地由前一個月的8年低位71.8點，回升至73.7點，有別於市場預期跌至68點，反映政府紓困措施，以及商家提供減價促銷的幫助。

另外，美國4月工業生產按月挫11.2%，略好過市場預期的跌12%，但仍是破紀錄跌幅。美國5月紐約製造業指數見改善，由前一個月的紀錄低位負78.2點回升至負48.5點，優於市場預期的負60點。

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