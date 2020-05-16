日本3月持有美債量創新高 中國減持至1.08萬億美元
2020年05月16日 08:10
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(Getty Images圖片)
美國財政部公布國際資本流動的月度報告，由於市場對新冠肺炎疫情的恐慌，推動3月份外國持有的美國國債總額減少2,566億美元(約2萬億港元)，至6.81萬億美元(約53.11萬億港元)。
日本仍然是最大的美債境外持有者，持有量按月增加34億美元(約265億港元)，至1.27萬億美元(約9.9萬億港元)，創紀錄最高。
至於中國依然是美國第二大的海外債主，3月份持有量減少107億美元(約834億港元)，至1.08萬億美元(約8.42萬億港元)。
沙特阿拉伯減持253億美元美債(約1,973億港元)，至1,591億美元(約1.24萬億港元)，創兩年新低。
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