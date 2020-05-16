【全球攬炒】加拿大次季經濟收縮恐高達海嘯時5倍！

加拿大重新開放經濟的步履緩慢，大部分經濟領域仍處於停擺狀態，在這種情況下，財經媒體彭博調查顯示，經濟學家對加拿大經濟第2季按年增速的預測中值為收縮42%，幾乎是2008至2009年金融海嘯期間最大季度萎縮幅度的5倍！

BMO首席經濟學家Doug Porter稱，了解到加拿大的3月份經濟數據非常差，4月更甚，因此相信第2季開局的情況非常可怕。該行的預測較為悲觀，預計第2季國內經濟生產總值(GDP)收縮44%，但料第3季經濟將大幅反彈。

儘管經濟學家們預測下半年將有大幅反彈，但不足以抵銷加拿大之前的損失，預期該國全年經濟收縮約7%，略為超過美國5.7%的預期收縮幅度。

另外，經濟學家預測加拿大央行0.25厘的關鍵利率將保持到2021年大部分時間。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626