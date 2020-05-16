1周10大驚奇：攬炒成功！新興市場風暴隨時殺到...

2020年「五窮」過了半個月，股市暫見「小窮」。回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅。截至目前，異象尚算準繩。之後又如何呢？小心新興市場風暴近了！

【1、新興市場風暴：巴西30日內恐大鑊】

巴西經濟部長Paulo Guedes近期警告，在糧食短缺和社會動盪下，巴西可能因封城措施而在1個月內面臨經濟崩潰。

巴西作為「金磚五國」之一、更是拉丁美洲最大經濟體，同時亦為目前受疫情影響最深的國家，經濟一旦崩潰，後果可大可小。

Guedes說：「約在30天內，可能會開始發生(商店)架上商品短缺，生產可能被打亂，導致經濟崩潰、社會動盪。這是嚴重的警報。」他又說：「但有個問題更困擾我們...就是就業、經濟停滯的問題。對抗病毒造成的傷害不應比病毒本身更大。」

有慈善機構透露，將有更多家庭因收入減少，導致三餐不繼。

●雷亞爾大幅貶值有啟示

隨着巴西央行不斷放水救市，令貨幣雷亞爾匯率一貶再貶，近期屢創新低，周三(13日)兌每美元低見5.94的歷史最殘紀錄。

事實上，雷亞爾一直是全球金融市場的冧市警號。曾有大行發表研究報告指出，當巴西雷亞爾兌每美元處於至4水平或以下(即包括目前的5.89水平)的時候，很可能會導致市場出現去槓桿，從而引發危機。

無論是1990年代的阿根廷債務危機、亞洲金融風暴；2000年代的科網泡沫爆破、2008年金融海嘯；2016年初環球冧市及2018年新興市場危機，雷亞爾皆大幅貶值至4水平。自今年1月爆發疫情以來，雷亞爾就不斷屢創新低，同期全球金融市場亦大幅波動。換言之，若往績正確，環球冧市恐陸續有來。

【2、新興市場風暴：阿根廷難兄難弟】

巴西的鄰國阿根廷同樣是「落難兄弟」，該國再次無力償還外債，與債權人的談判陷入僵局。該國政府周一(11日)宣布，由於外債支付利息困難，希望債權人將重組650億美元(約5,070億港元)債務的期限延長至5月22日，但首10大債權人(多為國際資產管理公司)均予拒絕，債務談判陷入僵局。

報道指出，阿根廷過去已錄得8次金融崩潰的紀錄，原本應在今年4月22日對3項外債償付約5億美元利息，但由於無力償還，它必須在5月22日前盡快補繳這些利息，否則會進入有史以來第9次債務違約。

該國政府指出，在疫情期間無力償付這筆債務，但不支付會使將來獲得貸款的可能性變得極低，延長認購期限是阿根廷總統費爾南德斯債券重組計劃的內容，之前債權人接受以新債券置換手中650億美元海外債券的最後期限(即5月8日)已過期。

然而，數日前阿根廷國內最大3家債權人已拒絕接受置換條款，因條款要求債權人承擔巨大利息損失，並同意設定長達3年的償債寬限期。若該國政府未能在5月22日前，與債權人重新達成債務重整協議，將意味阿根廷債務違約進入「倒數」！

根據國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，直到2019年底，阿根廷債務總額約3,230億美元，相當於國內生產總值(GDP)的88%。

【3、沙特成功攬炒！經濟恐崩潰禍及鄰國、北非】

除了拉美「一、二哥」，中東產油「一哥」沙特阿拉伯更「自我攬炒」！早前大打「石油大戰」後，令當地經濟乍現崩潰危機。

綜合外國傳媒本周報道，沙特財政已陷入立即崩潰的危機，與其歸咎於疫情或油價暴瀉，倒不如說是「治國無方」！令人擔心的是，沙特經濟崩潰恐引發國內政治效應，餘波將迅速震撼中東和北非。

受疫情肆虐加上油價史詩式崩潰，沙特在雙重夾擊下，決定自今年6月起，停發約150萬公務員每月約267美元(約2,082港元)的生活津貼、7月起將增值稅率從5%大幅提高到15%。鑑於目前疫情仍肆虐全球、油價又沒有大幅回升迹象，新措施是否足以彌補短期稅務損失乃未知數。

回看該國王儲穆罕默德‧沙曼(Mohammed bin Salman)於2014至2016年那次油價大跌後，推動經濟轉型大計，例如娛樂等新興產業開始發展，並減免非石油收入的稅項，改革略有起色，惟經濟仍要靠原油支持。截至今年，逾六成稅收依然倚賴賣油，故油價大崩潰已導致當地許多政府收入無以為繼，相關計劃和投資陷入困境。

事實上，經濟多元化計劃是高度倚賴民間消費，但一場疫情令超過42.6萬沙特人身處的零售業停擺，該國於去年9月開始簽發大量旅遊簽證，期望今年有數十萬外國旅客到訪，目前恐怕又落空了。

回看沙特經濟於疫情爆發前，已是苦苦支撐，2019年經濟增長僅0.3%，令今年防疫期間，只能投入國內生產總值(GDP)約1%來挽救經濟，這數字遠遠落後於卡塔爾、巴林，以及阿聯酋的分別5.5%、3.9%，以及1.8%。

在石油外，對沙特GDP貢獻最大的就是麥加(Mecca)朝聖，每年合共可吸引1,000萬人，如果雙雙因疫情取消，意味財政收入會因此大減高達80億美元(約624億港元)，經濟會付上重大代價。

目前市場憂慮的是，上述的停發生活津貼和調高增值稅率兩項措施，只是政府為了增加收入而孤注一擲，並且恐是開端而已，有可能引發政治效應。倫敦政經學院中東研究所客座教授Madawi al-Rasheed認為，穆罕默德‧沙曼治國無方，使經濟陷入泥沼、民眾生活水平降低，現在又要增稅、停津貼，恐引發社會動盪。

值得注意的是，來自埃及、蘇丹、突尼西亞、約旦、黎巴嫩、敘利亞的數百萬勞工和專業人員在沙特生活，他們的匯款支撐母國經濟增長。作為中東和北非地區經濟火車頭，沙特經濟一旦崩潰，這些國家將會迅速「攬炒」。

【4、克魯格曼：救市技窮 墮「流動性陷阱」】

新興市場經濟體更重要的問題是「救市技窮」！諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)本周認為，「流動性陷阱」正在拉丁美洲部分新興經濟體中出現。

所謂「流動性陷阱(Liquidity Trap)」是指當利率已低到不能再低、甚至趨於零的時候，就算再推出寬鬆貨幣政策，都無法促進市場流動性，人們寧願以現金或儲蓄方式持有財富，不願進行投資，令貨幣政策失效。

多年來，上述情況主要在發達國家出現，然而，克魯格曼認為，現已擴散至新興市場。舉例來說，秘魯和智利已將借貸利率降至近零，巴西和哥倫比亞情況亦趨同。

國際貨幣基金組織(IMF)之前預計，截至2025年的10年當中，拉丁美洲和加勒比海地區經濟很可能出現「零增長」的困局。雖然秘魯央行表示，將採用不同類型的貨幣政策來支持需求，智利也表示已開始購買銀行發行的債券，即俗稱「印銀紙」，但克魯格曼認為，上述措施較減息更差。

回看2008年全球金融海嘯時，巴西、哥倫比亞、智利，以及秘魯等國央行一致減息最少5厘，惟今次明顯沒有其他選擇。

去年底疫情爆發時，上述4國利率皆已低於5厘，現在這些國家利率範圍從秘魯的0.25厘到哥倫比亞的3.25厘，較小型經濟體如巴拉圭和危地馬拉的利率也趨近零，亞洲、東歐等地區新興市場也不例外。

克魯格曼表示，長期以來，美國、英國和日本等發達國家都是較有信用的借款者，這讓它們在放水上有足夠空間，惟新興市場則相對受制。

【5、力頂危機！新興國外儲迅速損失1.8萬億】

事實上，新興市場經濟體外儲陷枯竭！由於美國透過「重啟印鈔機」轉移國內因疫情引發的經濟危機，導致19個新興市場國家損失約1.8萬億港元外儲。

美國第2大商業銀行——美國銀行本周指出，過去兩個月主要新興市場國家消耗了2,400億美元(約1.8萬億港元)外匯儲備，因為這些國家的央行需要為疫情之下的貨幣和經濟作支撐。

由於美國有着世界主要儲備貨幣的地位，一旦美國開始印鈔，由此產生的貨幣貶值和通脹的風險，將會分散到世界各國，不少國家的貨幣都受到了影響。

據統計，巴西、印度、印尼、馬來西亞、泰國、南韓及菲律賓等國家，今年匯率相對美元大幅下跌。報告還指出，疫情之下全球和新興市場經濟復甦仍然緩慢，所以新興市場外匯儲備可能繼續流失，只是流失速度會有所緩和。

報告特別指出，土耳其外匯儲備下跌幅度特別大，由於土耳其央行今年已經提取了巨額外匯儲備用於購買里拉並支撐里拉兌美元匯率，這導致其外匯儲備淨額從年初的400億美元大幅降至近250億美元。

事實上，土耳其貨幣里拉兌美元在5月7日時跌至歷史最低水平，今年以來已跌了17%。有分析警告，該國外儲可能會在7月「徹底乾涸」。

【6、新興市場風暴何時爆？睇美國人...】

既然多個新興經濟體形勢不利，那麼，「炸彈」何時會被引爆？本周有分析指，可密切關注美國公眾對中國的態度。其邏輯如下：

美國選民愈是導向批評中國的一邊，總統特朗普就愈有可能對中國商品出台新的關稅措施。這可能會進而令中國人民銀行下調人民幣中間價，引起新興市場貨幣的新一輪波動。

外匯市場動盪的加劇是目前開發中市場最不希望看到的，土耳其里拉及巴西雷亞爾等貨幣處於或接近歷史低位。3月份升至2011年以來的新高之後，新興市場貨幣波動率並沒有像已開發國家貨幣那樣顯著消退。中美經濟關係專家、布魯金斯學會資深研究員David Dollar認為，波動率再度飆升的可能性真實存在。「有50%以上的可能性，美國會在總統大選之前對中國再度加徵關稅。」

【7、全球本周焦點：明年負利率！】

除了新興市場風暴要重點關注外，接下來的焦點是「負利率」，在特朗普再次叫囂下，本周這話題惹起廣泛關注，大行開始唱和！其中，摩根大通表示，聯儲局「負政策利率」仍然不太可能的，但如果發生這種情況，可能會帶來好處。

該行指出，在當前形勢下，諸如「-0.1厘」之類的溫和負利率保持一、兩年，可能是有益的，但補充說，「我們仍然認為聯儲局推行負政策利率的可能性不大」強調要想發揮作用，利率必須只是略微為負，並且時間不要太長。

摩根大通引用了歐洲央行在2014年6月將利率下調至-0.1厘的結果。該行表示，在那時之後，歐元區信貸創造的步伐顯著加大。融資條件的緩解和分散化的減少，抵銷了歐元貨幣基金業萎縮和銀行間市場活動減少的不利影響。因此，美國可能會有類似的結果。

該報告稱，略微為負的利率帶來的另一個積極影響可能是，對孳息率的追求可能會從貨幣市場擴展到債券，而高質量的公司債券和抵押債券將是最大的受益者。報告還說，那也可能意味着健康狀況較差的銀行會看到其融資條件大大放鬆。

另外，高盛亦指出，若疫情出現第2波復發，繼而重挫美國經濟，聯儲局將不得不考慮負利率。該行稱，若經濟再遭遇嚴重挫折...第2波感染將使復甦之路偏離，屆時採取一系列額外行動的可能性將增加。雖然市場普遍認為，負利率未必對經濟有幫助，但高盛指「誰知道呢，若經濟真的陷入困難時期，政策制定者必會嘗試新事物(負利率)。」

【8、大摩：長達30年通縮勢頭恐告終】

若果負利率成真，全球又會否墮入「超級通脹」困局？摩根士丹利本周表示，新冠肺炎疫情危機很可能會結束長達30年的通縮勢頭，並預示着通脹壓力重新加速，並有可能會超過央行的目標。

該行首席經濟學家兼全球經濟研究負責人Chetan Ahya說：「十年來，我們終於第一次實現了貨幣和財政的協調寬鬆，這在我們看來是擺脫低增長、低通脹循環所必不可少的政策動力，寬鬆的規模也是和平時期前所未有的。」

迄今為止，主要的央行已降低利率並增加了債券購買，而各國政府已推出超過8萬億美元的刺激措施，來緩解旨在阻止病毒傳播的經濟停擺所造成的衝擊。Ahya表示，這再加上解決日益嚴重的財富不平等的可能措施，將開始推動通脹。

政府遏制新冠病毒的努力加劇了貧富階層現有的不平等。Ahya說，要解決這個問題，政策制訂者將必須採取行動，而相關行動最終將重組過去數十年來，一直對價格造成下行壓力的力量：貿易規則、科技，以及全球企業巨頭。「打亂這3者還意味着搞動過去30年的主要結構性通縮力量。」

摩根士丹利此番預期與正在形成的一個共識相左，那就是即將到來的全球經濟衰退將加深通脹下降趨勢，甚至可能將某些經濟體推入類似於1990年代以來日本的通縮陷阱。從石油和銅到酒店客房以及服裝，商品價格因封鎖抑制了需求而紛紛下跌。

Ahya說，明顯的不平等，以及公開的擴張性貨幣和財政政策，使美國在此周期中最有可能面臨更高的通脹風險。「我們看到通脹將從2022年開始出現並將在本輪周期內超過央行目標的威脅，通脹的驅動力已經就位，轉變正在進行中。近期的通縮趨勢將很快讓位給通貨再膨脹，然後是通脹。」

【9、債市有啟示！別信「熊市」已死 大冧恐在後頭】

既然危機處處，或許近期的股市上揚僅「熊市反彈」而已！獨立金融研究公司Longview Economics本周指出，根據往績，如果熊市真正見底，俗稱「垃圾債」的高收益公司債券價格走勢會向投資者發出信號，但目前並沒有！

所謂熊市，一般定義為股價從高位累瀉20%，牛市則是低位回彈20%。因此，不少分析相信，美股可能已重啟牛市。然而，Longview認為，若以企業盈利與國內生產總值(GDP)前景來看，仍然過度樂觀，預計在一場更為傳統的衰退中，目前疫情所引發的供應面衝擊，將演變為需求面衝擊。

該機構又指出，如果觀察高收益公司債的信貸息差，即公司債和政府債孳息率之間的差距，自1997年開始有紀錄以來，每次周期性熊市的結束，通常在股市熊市低億時息差位於頂峰。不過，在過去6至7周，美股代表標指已從盤中低位累彈34%，但信貸息差幾乎沒有變化，僅由19.4個百分點縮至17.6個百分點。

換言之，目前可能只是熊市反彈，因「在熊市中的股市反彈期間，信貸息差平靜是正常的。」舉例來說，在始於2008年全球金融海嘯的熊市結束後7周內，這息差減少了逾10個百分點。

因此，Longview預測，目前的救市行動還不足以結束熊市，即不是V形復甦的開始。

美國銀行亦指出，自3月23日低位以來，美股主要是由價值股(Value)和風險股(Risk)主導，較之前牛市經驗通常是由低價股(Low Price)領導的不同。因此，美銀認為「熊市反彈」居多。

另一大行法興也同意，目前的強勁反彈往往是「熊市反彈」，因過去150年，從熊市底部慢慢形成的牛市，通常是漸進式。再者，如今的經濟基本因素更反映出復甦不確定性，即使將貨幣和財政刺激的巨大支持納入考量，要說「新牛市」也令人覺得奇怪。例如1929年熊市首輪見底之後的4個月內，出現驚人的47%反彈，但隨後在1930年4月再次向下，接下來的兩年更慘跌。

【10、賺了一筆錢第一時間要點做？「股神」力勸...】

最後分享一下「股神」之見！根據Creditcards.com網站調查顯示，許多美國人都有信用卡欠款的問題，約59%持卡者或1.1億位成年人，早在疫情爆發前就有信用卡債務。對此，「股神」巴菲特本周建議，若有能力償還信用卡金額的話，就最好盡快還清卡數！

他回憶有位朋友近期賺了一些錢，並詢問該如何利用這筆錢，但巴菲特首先反問這位朋友是否有信用卡債務，結果是正在償還18%利率的卡數。

於是巴菲特告訴她：「如果我欠18%利率的錢，第一件事就是先還清債務，這較任何投資的想法更恰當。」巴菲特稱，還清卡數能節省更多的錢，比投資股市或房地產更好，因信用卡利率過高，連巴菲特自己都不知道要如何賺取18%利息。

資料顯示，截至2020年5月，美國信用卡的平均利率為16%。巴菲特說：「用這樣的利率借錢，不會使生活變得更美好。」

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