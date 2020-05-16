航空業當災！加拿大航空擬裁減最多6成員工

新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，外媒報道，加拿大航空為求擺脫疫情危機，經公司審查後決定進行重組，計劃裁減至少50至60%員工，以公司總員工數目38,000名計算，即裁員19,000至22,800人。

該公司執行副總裁Craig Landry透露，從公司掌握的指標來看，遺憾的是相信至少會在未來3年大幅縮減公司規模。

根據向Canadian Union of Public Employees(CUPE)成員發布的內部公告顯示，加航為最大程度減少裁員人數，將要求機艙服務員削減當值時間表、休假長達兩年，或以旅行特權辭職。

加航上季虧損超過10億加元。而自3月中旬以來，該公司一直在浪費現金，其航班量大削9成以上，4至6月的預期客運量甚至更為慘淡。雖然預期客運量將在年底前有所回升，但該公司仍有逾200多架飛機停飛，其行政總裁Calin Rovinescu上周更稱，將緩慢復甦，至少3年將低於標準收益。

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