【創業從此不一樣】依家最「本小利大」嘅商機可能係...

【創業從此不一樣】疫情肆虐，依家最「本小利大」嘅商機竟然係...

泥膠、大富翁，甚至其他棋類、層層疊產品，相信陪伴着不少「大朋友」成長，當中的「童真」或許就在疫情中重新展現出來！那麼，有沒有想過，「童年回憶」可以成為「創業本小利大」的點子？在現今科技發達的社會，大企業壟斷了生活每一部分，令不少人覺得創業空間愈來愈小，資本是問題，被抄襲複製也是問題。不過，「復古」或許正是目前的巨大商機所在。

【「童年回憶」勁過科技股】

事實上，股市已證明，「童年回憶」亦成為了疫情下最賺錢的產業，較科技類、醫藥類、生物科技類更有「錢途」。

由於民眾受疫情拖累而減少出門，大朋友、小朋友均被迫「宅」在家中，作為居家娛樂的實體玩具，例如培樂多黏土(Play Doh)、大富翁等就相繼熱賣；而電子遊戲開發商任天堂的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》適逢在「疫市」中推出而再掀熱潮，僅是3月份最後12天就賣出1,177萬部，成功突圍而出。

【Card Game「本小利大」】

自各國政府禁止戶外娛樂活動後，居家遊戲成為了人們的娛樂活動首選。財經媒體彭博統計，全球首5大玩具遊戲公司自3月中以來股價已大升31%，為自2007年以來，升幅首度超越68個主要產業。相比之下，一大堆其他行業的零售商、運輸，以及能源企業則苦苦掙扎於破產邊緣。

報道指出，玩具銷售在今年來到一個高峰，惟現價仍算便宜。據預測市盈率顯示，玩具遊戲的市場估值是自2010年以來最便宜，意味着投資者未來幾個月的收入會超過其他產業。儘管分析師指，今年標普500大企業銷售預期將降8.4%，但他們對於玩具遊戲市場的前景卻較過去5年都樂觀。

計算自3月15日起的6星期內，美國玩具巨頭孩之寶(Hasbro)的股價已上漲了逾兩成，投資者對它的熱情是其1968年上市以來首見。分析師認為，該公司今年的收入升幅至少會有20%，是自1999以年最大漲幅。

孩之寶旗下有多個著名品牌，包括培樂多黏土、大富翁等、變形金剛、Nerf、小馬寶莉、BB小麗、星球大戰、Marvel、迪士尼公主、魔雪奇緣、Lost Kitties、Lock Stars、兒樂寶英雄系列，以及薯蛋頭先生。

【拼圖可成金】

除了自研「Card Game」有「錢途」外，「砌圖」也可成金！在1987成立、專注於拼圖相關產品的Ceaco主席Carol Glazer近期就透露：「單是3月第2周，旗下其中一個大客的銷售額按年勁飆3倍。我們不禁驚嘆，我的神啊，祢如何準備這樣的事情？」

他回想3月某日的單日銷量已是去年12月一整月的銷量。由於疫情前很多製造商不把拼圖視為「重要產品」，故出現賣斷市的情況。

遊戲產品製造商維寶(Ravensburger)也曾在月初指出，由於「封城」關係，單單兩周，其美國拼圖銷售額按年飆3.7倍，平均每分鐘售出20個拼圖，為該公司自1883年創立以來，從未見過。

對於拼圖需求激增，美國經濟學家Anne Williams稱，在經濟不穩定的時期，美國人轉向玩拼圖遊戲來緩解壓力並不少見。她稱，對生活在經濟不穩定時期的人們來說，覺得整個經濟、生活完全失控了，而拼圖是讓他們認為可以控制並戰勝的挑戰。

你又會否相信有神迹...

【任天堂重返Pokémon熱潮】

除了實體玩具，電玩(電腦遊戲和手機遊戲)的投資前景亦被看好，更帶動遊戲周邊的產品銷售。受惠《動森》，任天堂自3月中旬至今，其日本的股價上漲三成。任天堂上一次股價顯著衝高為2016年，因為當時該公司推出手機遊戲「Pokémon Go」，曾帶來一番熱潮。

受惠疫情下雲端服務需求增加，科技巨擘微軟(Microsoft)早前公布，上財季收入按年增14.49%至350億美元，錄得淨利潤107.5億美元，每股盈利1.4美元，高過市場預期。

回看上次「Pokémon Go」熱潮，也帶挈了不少周邊產品的商機，或許亦能為你帶來「本小利大」的創業商機。

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