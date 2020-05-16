【全球攬炒】疫情拖累！日美百年老店相繼申請破產

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，綜合外媒報道，成立於1902年的日本大型服裝企業瑞納(Renown)已啟動破產保護程序，同時於東京證交所主板市場退市。根據信用研究公司Teikoku Databank數據，這是2019年1月以來首家日本上市公司破產。

報道指出，瑞納負債總額高達138.79億日圓，未來將在監管下尋找投資者。

受疫情拖累，市民多居家隔離，使瑞納3月份的門市銷售額按年銳減42.5%。其後疫情趨於嚴重，作為主要銷售管道的百貨公司於4月份全面停業，這讓其銷售額在4月按年急挫81%，導致公司資金鏈斷裂。

瑞納於2010年與中國紡織巨頭山東如意合作，後者持有瑞納53%股份，瑞納成為山東如意的子公司，推動經營重組。不過，日前瑞納與山東如意香港子公司交易時，對方還拖欠帳款，讓瑞納面臨無法順利回收約50億日圓資金的困境，連帶讓公司於2019年3月至12月虧損67億日圓。

根據Tokyo Shoko Research調查，自今年2月以來，已有超過140家日本企業因疫情而破產，但大部分是中小企業。

此外，擁有118年歷史的美國百貨業巨頭J.C. Penney亦申請破產保護，並計劃分階段減少門市數量，預期未來數周公布細節。集團本身有5億美元現金，且已取得9億美元的破產融資，以保持運作。另外，集團亦會研究不同選項，包括賣盤。

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