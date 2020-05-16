【糧食危機】「疫」市滯銷！澳洲數百萬升啤酒倒入下水道

新冠肺炎疫情肆虐全球，雖然澳洲疫情有所放緩，但該國的逐步解封措施中，並無解封酒吧的停業令，致使部分俗稱「鬼佬涼茶」的啤酒過了飲用期限而須被銷毀，啤酒廠商損失慘重。

外媒報道，已有數百萬升的優質灌裝啤酒被倒入下水道。澳洲最大啤酒生產商獅王(Lion)的發言人透露，目前該廠在全國酒吧等場所積累的啤酒，價值2,500萬澳元，當中有9萬罐已過了保質期，須被銷毀，還有生產線上的百萬升啤酒原漿，因為銷售嚴重滯後只能倒進下水道。

事實上，其他啤酒廠商也面臨着同樣的窘境。有啤酒廠試圖將過期啤酒注入到廢水循環系統，用以生產沼氣，但能挽回的損失寥寥無幾。

根據澳洲統計局數據，作為世界啤酒消費大國，澳洲人平均每人每年消費9.3升啤酒。

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