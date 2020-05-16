【深度解構】恒指能否擁抱新經濟？
2020年05月16日 15:10
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擁有50多年歷史的香港恒生指數有限公司將於周一(18日)收市後宣布有關指數編撰方法的市場諮詢結果，議題包括恒指定位、是否將同股不同權及二次上市公司納入指數選股範圍、恒指中金融行業比重等。由於是次諮詢結果關係到恒指能否將阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)等重量級中資科技股的納入鋪平道路，其決定或可擺脫全球股市估值窪地的局面！
【全球已開發市場中 恒指市盈率墊底】
財經媒體彭博報道，過去50多年間，恒生指數見證香港經濟由英資和本地公司主導，轉變到與中國融合漸為緊密的歷程。當前在恒指50隻成分股中，中資公司數量佔據一半；但若以行業分類，金融股以48%的權重穩居第一，明顯高於歐洲、美國、日本和中國A股16%的平均值，訊息技術行業在恒指中佔比較低，僅1.4%。這使得恒生指數落後於全球科技浪潮。
在美股市場上，以Facebook及亞馬遜等為代表的科技股得到投資者的厚愛，納斯達克指數在過去10年間，大幅跑贏標指和道指。而在全球已開發市場中，恒生指數卻以10倍的市盈率墊底，歐洲、日本和美國主要股指均在17至20倍的水平。
瑞銀投資銀行中國策略主管劉鳴鏑表示，恒指的金融地產行業成分過高，總體增長性比較低，近年股指回報低於MSCI中國指數。加入增長性髙但同股不同權的公司會提高投資者對恒指的使用及資金流入。事實上，在香港與恒指掛鈎的強制性公積金規模達80億美元，全球23隻掛鈎恒指的交易所買賣基金(ETF)資產總值超過200億美元。
【有得必有失！科技股權重提升或放大股指波動性】
大部分分析師預期，恒指是次諮詢結果將允許同股不同權和二次上市的公司納入恒指，科技股的權重有望提升，吸引到更多資金流入，恒指將迎來盈利增速和估值雙升；但與此同時，股指波動性亦將放大。
按照50隻的成分股限額，恒指如果納入兩支股票，就須要剔除另外兩支。以成交額和市值計算，假設納入阿里巴巴和美團，並剔除中國旺旺(00151)和瑞聲科技(02018)，將使恒指的預測市盈率由當前的11倍，提高到12.1倍，超過滬綜指。
光大新鴻基策略師Kenny Wen估計，阿里巴巴和美團很大機會進入恒指。愈來愈多科技公司上市、中概股回歸，是香港股市發展本來的一個趨勢，這個調整貼切地反映了香港股市的變化。
阿里巴巴去年11月在香港上市以來，日均成交額約41億港元，佔同期香港主板日均成交1,070億港元的近4%。
【逐步提高科技股權重可期？】
銀河-聯昌分析師Chi Man Wong稱，綜合阿里巴巴在美國和香港的市值來看，恒指可能給予阿里10%的權重。加上騰訊控股(00700)現有的近12%，中國最大的兩家科技公司若能合計佔有恒指20%的權重，恒指的增長前景將比以前好得多。但另一方面，如果銀行股被增長股所取代，恒指的股息率將下降，波動性也會提升。
他指出，為減輕對市場的一次過影響，恒指公司可能會提議逐步提高阿里巴巴的權重。光大新鴻基的Wen也認為，即使是次諮詢允許納入同股不同權公司，阿里巴巴的正式納入也可能要等到8月份，原因是近期市場波動
太大。
【中概股信任危機 或加速回歸】
恒指的諮詢適逢京東等在美上市的中概股籌謀在香港二次上市。中國咖啡新貴瑞幸上月初爆出財務造假醜聞後，跟誰學、愛奇藝連遭沽空，引發中概股信任危機。在美國監管料將趨嚴的背景下，中信證券預計，未來中概股赴美上市進程或將受阻，已上市企業可能加速回歸中國市場；優質中概股的回歸，有望提振港股可選消費和訊息技術行業估值，並提振整體成交量。
建銀國際首席策略師趙文利認為，如果是次諮詢結果將二次上市公司納入，會更多吸引海外中概股企業考慮在香港上市，提升新經濟上市公司在恒指中的權重，更好地反映中國經濟轉型和行業發展的結構性變化，吸引更多長線資金配置恒生指數。
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