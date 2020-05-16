【零售浩劫】美大型百貨J.C. Penney破產 9萬人恐飯碗不保

有118年歷史的美國大眾化百貨公司J.C. Penney周五(15日)向德州法院保護，涉及約86億美元資產和逾80億美元負債，是次為本月以來當地第4家倒閉的大型零售商。

J.C. Penney倒下，主要是新冠肺炎疫情導致店舖暫停營業，令原先經已陷困的業務急劇惡化。該公司現分店數目約850家，員工數目達9萬人，計劃分階段減少店舖數目，預期未來數周將有細節，而公司已取得9億美元破產融資，以保持運作，亦會研究不同選項，包括賣盤。

J.C. Penney在上世紀70年代高峰期，店舖多達1,600間。多年前曾邀蘋果公司前零售主管約翰遜加盟，進行轉型計劃，爭取千禧世代消費者，卻得失中年婦女群的核心顧客，進退失據，令公司元氣大傷，公司之後多次易帥，但仍未能找出業務重上正軌的方程式，近10年未曾賺錢。

本月較早前，高級百貨公司Neiman Marcus、服裝品牌J Crew，以及以鄉郊市場為主的百貨公司Stage Stores，已先後申請破產保護。

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