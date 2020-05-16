新盤動向：OMA by the Sea累收逾千個登記

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目只限一人遞交一份購樓意向登記，對登記數字表示滿意。為提供最佳買樓流程及體驗，發展商將安排中籤買家於不同時段到場，每組(包括地產代理及買家)合共最多6人，客人於揀選單位後，會被安排到獨立空間處理餘下的買賣流程及有關文件。

為使流程更順暢，發展商會在大堂設置多個等候區，等候區地面上亦貼有提示標記，提醒大家保持適當社交距離。而每位入場人士須於入場前量度體温、使用自助消毒搓手液機消毒雙手。

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