Zoom勁敵！Pexip股價「疫市」爆升
2020年05月16日 18:37
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新冠肺炎爆發後，在家工作成為新趨勢，令開發視像會議軟件的Zoom人氣急升，其挪威競爭對手Pexip亦明顯受惠，股份周四(14日)首日在交易所掛牌，收報87.5挪威克朗，較招股價63挪威克朗漲38.89%，周五(15日)續升5.14%至92挪威克朗，市值91.09億挪威克朗(約xxx億港元)。
Pexip的軟件獲國際特赦協會、PayPal及美國空軍採用，2019訂用收入急升72%至3.7億挪威克朗，期內扣除利息、稅項、折舊和攤銷前盈利增長逾倍至7,600萬挪威克朗，而今年首季收入較去年同期飆升1倍。
Pexip行政總裁Odd Sverre Ostlie稱不擔心疫後需求放慢，因為相信更多人已習慣採用視像。
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