【創業傳奇】英國著名化妝師品牌放盤　料套現10億鎊

外媒報道，47歲的英國著名化妝師Charlotte Tilbury正把其同名的化妝王國放盤，索價超過10億英鎊(約93.84億港元)。

據報，高盛現時擔任Charlotte Tilbury顧問，而該品牌已吸引一些私募基金買家，消費品巨擘聯合利華、兩大化妝集團雅詩蘭黛(Estee Lauder)及歐萊雅亦可能提購。

Charlotte Tilbury活躍於社交媒體，其化妝教室頻道和貼文大受千禧世代消費者歡迎。消息人士透露，Charlotte Tilbury去年收入2.29億英鎊，今年迄今零售銷售按年增長22%，包括疫症爆發以來仍錄雙位數字升幅。

Charlotte Tilbury年僅11歲在海灘認識已故英國王妃戴安娜的化妝師Mary Greenwell，之後擔任其助理。她上世紀90年代為Prada及Alexander McQueen品牌的時裝騷擔任化妝工作，其後在創投基金支持下創業，2017年再獲專門投資科企的著名創投基金Sequoia Capital入股。

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