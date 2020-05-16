【人棄我取】沙特主權基金狂掃迪士尼波音等美國藍籌股

新冠肺炎疫情觸發早前全球市場大冧，規模3,200億美元的沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund(PIF)似乎已大舉趁低吸納，周五(15日)披露在首季已掃入多隻美國藍籌股。

PIF表示，截至3月底止，該基金分別持有7.137億及4.958億美元波音公司及迪士尼股份，亦已買入5.22億美元Facebook股份。此外，基金上季為止，持有的花旗和美國銀行股份，分別價值5.22億及4.876億美元。

PIF主管Yasir Al-Rumayyan在4月曾表示，會趁今次危機物色「任何機會」，並舉例可能投資航空、能源及娛樂行業。

該基金之前已披露持有大量郵輪公司嘉年華集團股份，最新披露亦顯示，截至上月止分別持有經營酒店的萬豪，以及演唱會主辦機構Live Nation Entertainment股份，價值5.139億及4.161億美元。此外，PIF亦已掃入價值8.278億美元的英國石油(BP)股份。

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