潘梓生：美匯似有突破勢頭

市場近日似乎無視所有經濟壞消息，除了上周曾因美國總統特朗普表示要再徵收中國關稅，以將疫情責任轉移在中國外，其他如採購經理指數(PMI)、就業數字均未能阻止美股繼續衝高，納斯達克指數更率先收復年初至今以來所有跌幅，當中由於亞馬遜、Netflix再創歷史新高，為納指貢獻不少「汗馬功勞」。由於經濟數據滯後於股市表現，因此即使經濟數據表現嚇人，市場股市投以信心一票，相信是對央行救市及未來經濟充滿信心。

不過，匯市走勢則似乎未有配合市場偏好風險(risk-on)，在後金融海嘯時代，美國聯儲局進行量化寬鬆(QE)時，經濟未好轉股市已率先反彈，同時美元亦轉為弱勢，反映資金持續流出避險資產並流入風險市場。現時美元指數卻未有明顯趨勢，仍然於99至101之間橫行整固。不過仔細觀看各種貨幣匯兌，美元似乎有力再次突破向上。

美元兌日圓早前失守重要支持107，似乎反映日圓已展開新一輪升浪，如後市美元配合跌穿101，可能代表市場再次進入避險模式。另外，英鎊曾在議息後失守上升軌，而歐元則於1.08的低位附近掙扎，缺乏反彈動力，可能預示這兩個貨幣將有新一輪的跌浪，也將代表美元重返強勢。股市反彈多時，加上近日聯儲局購買資產速度已經減慢，美匯似有力向上突破101，也可能預示風險市場將再度轉弱。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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