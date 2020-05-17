鄺紫珊：未來股市投資亮點　還看內需及科技板塊

就近期國內人民銀行及外匯管理局公布的「境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定」，取消境外機構投資者的投資額度限制。有關措施有利於外資加大投資國內A股市場，可有助A股擴大納入包括MSCI、富時等國際指數。

人行與外管局相繼宣布，將在6月6日正式取消合格的境外機構投資者(QFII)與人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的限制，加上之前提出的新基建與調降基準利率等方案，可見國內政府正有計劃把資金與技術引入到有長期經濟發展及增長的行業上。

據了解，因疫情影響讓3月時外資一度出現淨流出國內A股市場，但4月份，北上資金已很快回復淨流入，單一個月已達532億元人民幣。初步估算，全年A股淨流入規模可望達3,000億至4,000億元，此時宣布解禁，估計可提升外資資金進入股票市場的配置。

另外，內需及科技兩大板塊將是股市未來主要的投資亮點，現時科技股企業仍正處於盈利增長的向上周期，在政府政策的大力支持及推動下，預期新基建將會是下一個5年計劃的核心發展範疇，看好5G相關企業的後市發展；隨着5月下旬兩會召開，更多刺激消費政策很大機會出台，可望刺激內需板塊，並逐步得以復甦。

受疫情影響，預料兩會將加重刺激經濟政策，預期將推動逆周期政策及房產信託公募試點改革等措施，在政策全力支持經濟的預期下，市場風險偏好會逐漸修復。若然5月份經濟活動可以恢復，可有利基本面重新回歸，而市民的生活得以恢復，5月國內經濟活動預期將會快速恢復，就目前基本面底部若然得以確認，後市可有望逐步回升。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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