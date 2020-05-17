葉尚志：騰訊可逐步趁低吸納

美國聯儲局主席鮑威爾表示，經濟有顯著下行風險，消息加劇市場的憂慮，並且把近期對經濟重啟的樂觀氣氛，冷卻冷靜下來。事實上，市場對經濟重啟抱有正面預期，但是消費者信心也能否跟上、來給整個經濟運行環路貫穿打通，仍有待觀察驗證。走勢上，恒指已跌穿10、20和50日線的交匯處24,200點水平後，要比較注意23,500點的支撐能否守穩。如果進一步跌穿的話，將會形成反覆向下的趨勢，而在4月29日盤中出現的高位24,855點，將可更加確立為中短期頂部位置所在。

對於騰訊的前景，依然是維持正面態度的看法，並且把目標價上提至552港元。然而，由於大市有反覆向下的發展趨勢，加上股價已創出兩年新高，不排除有先行整固的機會，建議可等候股價回吐至415元以下時逐步趁低吸納，中長線配置部署，止蝕於370元，目標看552元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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