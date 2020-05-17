陳樂怡：金價中線向好
2020年05月17日 08:45
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市場憂慮放寬社交距離措施引發第二輪感染，經濟復甦步伐或未及預期順利。而美國聯儲局主席鮑威爾對經濟前景悲觀，警告新冠肺炎疫情可能會引致經濟長期衰退，需要更大力度的財政及貨幣政策刺激。
事實上，美股及港股同樣由高溢價的科技及醫療保健板塊領漲，傳統金融板塊則表現遜色。美股近日對不利消息表現負面，早前的強勢似乎有所逆轉。而市場傾向觀望經濟重啟及感染人數之間的變化。加上，中美關係再起暗湧，不利港股投資氣氛，恒指或會下試支持位23,500點。
由於大市方向不明朗，投資者傾向選擇行業前景清晰、盈利增長理想的板塊，如科技、醫療、物管等。當中，不少與國家戰略範疇相關。兩會在即，預期中央政府將會推出政策支持新基建，以應對美方對華的技術限制。其中，雲計算為重要一環，尤其線上醫療及教育市場逐步擴大。科技龍頭均加大相關投資，阿里雲計劃未來3年投入2,000億元人民幣，以研發及擴充全球雲端服務。騰訊雲亦表示未來會新增多個超大型數據中心，長遠規劃部署的服務器將超過100萬台。除了阿里、騰訊之外，投資者亦可留意其他雲市場領先參與者，如金山軟件(03888)、金蝶國際(00268)。
環球經濟下行壓力日增，主要央行大推量寬，按目前經濟形勢，經濟刺激方案未許放慢。以美國為例，美國政府推出近3萬億美元經濟刺激方案，而民主黨期望援助方案可加大，故此需要發行大量國債應付。預期聯儲局未來將進一步印鈔買債，以維持美債利率於低水平，減輕政府貸款負擔。美元貨幣面臨貶值壓力，黃金保值需求凸顯，黃金資產可逢低收集。金價近期處於1,700美元附近窄幅整固，中線向好，維持年內目標1,800美元。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)
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