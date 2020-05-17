郭家耀：內地外賣行業兩家獨大市場生態有機會扭轉？

據報「豐食」採取極低佣金的方式作招徠，但順豐暫時無意大舉進軍外賣領域，程式僅為試水。順豐表示豐食是內部孵化的團餐平台，現在的業務形態是順豐內部推行，接受內部訂單，由公司內部項目組進行管理和營運，並沒有對外。

《中國團餐行業供應鏈發展研究報告》數據顯示，國內餐飲行業市場規模已經超過4萬億元人民幣，其中，團餐佔據30%市場份額。據艾媒諮詢統計，2019年中國團餐市場規模高達1.5萬億元人民幣，今年有望達到1.69萬億元人民幣。目前美團及餓了麼兩大行業巨頭佔據的外賣市場，順豐的切入點選擇避開個人外賣市場，首先進入團餐外賣的細分賽道。中國團餐市場消費規模達萬億，成為中國餐飲行業的藍海市場，主要覆蓋包括軍隊、政府機關、大中小院校、醫院、企業等多種服務人群，有高粘性及高頻次的消費特點。具備長期、長效的流量消費服務屬性。新冠肺炎疫情之下，企業團餐預訂大受歡迎，無接觸配送的團餐外賣成為團餐發展的新趨勢。

順豐依靠速遞和同城服務，建立全國的配送網絡，接觸大量的企業。不少餐飲品牌的自有外賣渠道的配送環節，都與順豐有合作。在疫情催生的大量需求下，推出外賣是順理成章。近年，外賣商戶與平台之間的佣金爭議不斷，低佣金策略或許能幫助順豐打開外賣市場的通道。外賣和速遞的共同特點是供應鏈短，屬於順豐較有優勢領域，且看往後發展能否挑戰兩家龍頭的地位。觀乎美團近日屢創新高的表現，目前市場並不在意順豐的加入，但仍需關注日後發展，會否扭轉目前內地外賣行業兩家獨大的市場生態。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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