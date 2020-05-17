曜熊理財：科技基金跑贏大市

美國聯儲局主席鮑威爾警告經濟下行風險顯著，並要求要更多財政措施的支持，暗示不會實行負利率政策。新冠肺炎疫情引起市場對其長期造成危害的擔憂，聯儲局將充分利用工具，直到經濟復甦為止。

對於美國經濟而言，最糟糕的時期已經過去。美國經濟現在似乎正處於低谷，隨着某些地區開始放寬封鎖政策，最近幾周經濟活動開始回升。疫情同樣不改科技基金長期向上的發展趨勢，在不少新的應用領域，科技創新主題投資機會眾多。

目前看好的細分領域，主要包括電子元器件、半導體、電腦、傳媒等，預計今年各有機會。今年有很多5G相關的規格陸續導入，為有關公司帶來機會。再例如半導體領域，很多晶片設計公司、設備公司也有機會受益於全球市場復甦。

科技公司有如此強勢的創富能力，首先，互聯網行業創富的第一大動能，來自全球消費者的廣闊基數，以及覆蓋面廣、信號好、價格低廉的基礎網絡設施。這些因素為許多互聯網應用公司提供創富條件。

今明兩年的經濟形勢並不樂觀，中美貿易摩擦不斷，而且受到疫情影響，不過科技公司仍能創造財富。最近科技公司的業績顯示，科技行業的創富效應愈發明顯；並未受疫情影響，反而增長。目前創投、私募股權、私募基金等領域把壟斷的資源集中布局在科技行業中。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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