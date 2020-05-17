陳鳳珠：港股走勢欠缺方向
2020年05月17日 09:30
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港股始終未能成功補回3月的下跌裂口，近期恒指走勢反覆，多次跌穿24,000點關口，但技術走勢上10天線已升穿20天線及50天線，料恒指的支持力或會增加。另外，恒生指數公司周一(18日)將會發表會否將同股不同權公司及第二上市公司納入恒指及國指成分股的結果，料將影響投資氣氛。
騰訊控股(00700)的首季業績表現理想，加上中概股回歸成為焦點，市傳內地電商京東或於月底來港第二上市，料科技企業繼續受資金注視。倘若今年有大型企業於香港上市，料可刺激投資氣氛。
內地的4月份居民消費價格指數(CPI)按年上升3.3%，升幅較預期低，其中食品價格按年上漲14.8%，升幅有所回落。至於4月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌3.1%，差過市場預期，或反映經濟活動尚未完全恢復，但預期未來的PPI數據或會改善。鑑於通脹壓力受控，預料內地將會加強貨幣政策力度以支持經濟發展，估計內地的利率及存款準備金率仍有下降空間，尤其再度推出定向降準的機會較大。
另外，內地的4月份出口按年增加3.5%至2,002.8億美元，入口則按年下降14.2%至1,549.4億美元，導致貿易順差增加2.5倍至453.4億美元。出口錄得增長主要因去年基數相對較低及包括口罩在內的紡織品出口額增加，而進口下跌主要因復工復產情況尚未完全恢復。不過，內地的4月份人民幣貸款增加1.7萬億元，持續呈現上升趨勢，當中住戶部門的貸款投放較首季顯著增長；而4月份社會融資規模增量為3.09萬億元人民幣，料資金將可支持實體經濟發展。
內地的經濟料會逐步回穩，但環球經濟情況仍然嚴峻，美國聯儲局主席鮑威爾表示疫情將導致經濟呈現嚴重下行風險，但表明不會採取負利率政策，目前美國的利率已接近零水平，且已推出無限量寛，惟相信當地疫情若未受控，經濟將難以恢復。儘管當地經濟情況令人憂慮，但美國仍然不斷針對內地的發展，美國總統特朗普宣布將去年5月簽署的一項行政命令延長1年，估計繼續限制美國企業採購華為及中興通訊(00763)的設備。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠
﹝本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票﹞
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