陳鳳珠：港股走勢欠缺方向

港股始終未能成功補回3月的下跌裂口，近期恒指走勢反覆，多次跌穿24,000點關口，但技術走勢上10天線已升穿20天線及50天線，料恒指的支持力或會增加。另外，恒生指數公司周一(18日)將會發表會否將同股不同權公司及第二上市公司納入恒指及國指成分股的結果，料將影響投資氣氛。

內地的4月份居民消費價格指數(CPI)按年上升3.3%，升幅較預期低，其中食品價格按年上漲14.8%，升幅有所回落。至於4月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌3.1%，差過市場預期，或反映經濟活動尚未完全恢復，但預期未來的PPI數據或會改善。鑑於通脹壓力受控，預料內地將會加強貨幣政策力度以支持經濟發展，估計內地的利率及存款準備金率仍有下降空間，尤其再度推出定向降準的機會較大。

另外，內地的4月份出口按年增加3.5%至2,002.8億美元，入口則按年下降14.2%至1,549.4億美元，導致貿易順差增加2.5倍至453.4億美元。出口錄得增長主要因去年基數相對較低及包括口罩在內的紡織品出口額增加，而進口下跌主要因復工復產情況尚未完全恢復。不過，內地的4月份人民幣貸款增加1.7萬億元，持續呈現上升趨勢，當中住戶部門的貸款投放較首季顯著增長；而4月份社會融資規模增量為3.09萬億元人民幣，料資金將可支持實體經濟發展。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

﹝本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票﹞

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