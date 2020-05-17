鄭勤龍：不宜高追沛嘉醫療

沛嘉醫療主要業務為研發瓣膜性心臟病及神經血管病介入手術的醫療器械生產商，其業務具獨特性及高增長潛力。新冠肺炎疫情全球流行，亦帶動投資者對醫療相關股份的興趣，該股於上周五(15日)首日掛牌，其股價單日走勢雖然先高後低，收報25.8港元，但相比於招股價15.36元，高出約67.9%。

「剝」卦的本義為剝落，乃陽氣到達頂點後陽退陰進之象。在《易經》，陽氣主上升，而陰氣主下降，若將其意象應用於股價的走勢上，便可引伸為短期見頂信號。

「豫」卦的意義則有二個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。

綜合了卦象和基本分析，市場對沛嘉醫療的業務前景雖然帶有美好的憧憬及期望，然而由於該股的業務還在開發階段，仍未有甚麼盈利，若中期業績稍有差池，將會對股價造成沉重打擊，因此不建議投資者在此水平高追入市。

玄學金融家鄭勤龍

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626