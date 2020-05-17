【星期一．炒啲乜】中美「疫」市角力　經濟措施惹憧憬

美國聯儲局發表2020年金融穩定性報告，警告如果新冠肺炎疫情惡化，預期會對股市及資產價格造成「重大」衝擊。

另外，聯儲局主席鮑威爾和美國財長姆紐欽本周將通過視頻出席參議院金融委員會聽證會，向國會通報應對疫情的經濟措施。至於聯儲局本周亦會公布4月份貨幣政策會議紀錄，值得留意美國會否調整其量化寬鬆(QE)措施。

中美貿易摩擦再度升溫之際，中國全國兩會本周將於北京舉行，市場憧憬中央將會推出的經濟刺激措施。

本周聯想集團、小米集團及阿里巴巴將相繼公布業績。而恒生指數公司周一(18日)亦將會發表會否將同股不同權公司及第二上市公司納入恒指及國指成分股的結果。「疫」市下，投資部署應點揀好？投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好準備。

1、【鄺紫珊：未來股市投資亮點 還看內需及科技板塊】

2、【陳鳳珠：港股走勢欠缺方向】

3、【曜熊理財：科技基金跑贏大市】

4、【陳樂怡：金價中線向好】

5、【潘梓生：美匯似有突破勢頭】

6、【葉尚志：騰訊可逐步趁低吸納】

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