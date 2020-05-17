新冠肺炎：加拿大政府考慮推出援助航企新措施

新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，有指加拿大航空計劃裁員約2萬人後，加拿大總理杜魯多表示，將考慮進一步援助航空公司的可能方法，惟尚未提出新的措施。

外媒報道，杜魯道直言疫情對旅遊業和航空公司的打擊尤為嚴重，因此政府將繼續與包括加拿大航空在內的航空公司合作，看看如何能提供更多幫助。加拿大政府早前推出緊急工資補貼(CEWS)計劃，以讓更多的加拿大工人留在工作崗位，最近還宣布向大型雇主提供貸款。

加拿大航空為求擺脫疫情危機，計劃自6月7日起裁減至少50至60%員工，以公司總員工數目38,000名計算，即裁員19,000至22,800人。

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