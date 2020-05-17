OMA by the Sea開售：張小姐指呎價吸引 夫婦426萬購一房自住
2020年05月17日 12:15
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張小姐
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea獲不少年輕人入市。從事保險業的80後買家張小姐表示，剛以400多萬元購入該盤一房戶自用，首期由自己負責，另由於其姐姐在屯門居住，故特意購買該區新盤，方便照應。
她又指出，早前曾購入馬鞍山區內一個單位，不過在2018年已經賣出，隨後一直留意樓市走勢，但發覺樓價跌幅不大，更錄升幅，為免手上資金貶值，是次再作入市。
她又透露，自己也有看區內二手樓，但認為該新盤的呎價吸引，看好該區前景。對於樓市前景，她認為綜觀全球經濟環境，料樓價有機會輕微向下跌。
該盤買家甯先生及太太表示，為居於屯門區的同區人士，剛以426萬元購買該盤一房戶作自住用途，採用即供付款辦法，是次首期除了自己的儲蓄，也獲家人幫助。對於未來樓市走勢，他們表示，物業用作自住，故不太擔心，又料樓價不會大升大跌。
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