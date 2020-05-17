沙特主權基金計劃押股　籌資780億元

外媒引述知情人士透露，沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund(PIF)正計劃籌資約100億美元(約780億港元)，方式是透過質押其持有軟銀集團旗下願景基金部分股權，以提振流動性。因願景基金近期表現錄得虧損。

不過知情人士稱，雖然PIF與銀行的談判仍在進行中，但可能不會達成協議，最後也可能決定不進行融資。

PIF上周五(15日)披露首季趁低吸納，掃入多隻美國藍籌股。該基金分別持有7.137億及4.958億美元波音公司及迪士尼股份，亦已買入5.22億美元Facebook股份。此外，基金上季為止，持有的花旗和美國銀行股份，分別價值5.22億及4.876億美元。

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