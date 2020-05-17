海洋公園改建住宅？張翹楚：每呎樓面地價可達1.8萬元

海洋公園面臨倒閉危機，對於市場有聲指，未來可研究將土地騰出作住宅發展的可行性。就此，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，海洋公園興建住宅「聽落都誇張」，但並非不可行。儘管相信海洋公園倒閉機會不大，但可以考慮縮減規模，並搬遷至香港迪士尼公園附近，以整合主題樂園位置及交通運輸設施，世界上很多地方都沿用這種做法。

他續稱，騰出的海洋公園土地則可作豪宅發展，位置比起黃竹坑站上蓋更佳，亦可預留部分地方作公營房屋用途。由於斜坡較多，將來發展住宅，估計地積比率由1.6倍至5倍，較鄰近港鐵站的地段興建密度較高，相信平均地積比率可做到3倍以上，若推出賣地，預計每方呎樓面地價約1.7萬至1.8萬元。

根據香港仔及鴨脷洲分區計劃大綱草圖資料，海洋公園現劃為「其他指定用途(海洋公園)」，地盤面積約78.5公頃。東網估計，若扣除預留作配電站、道路及社區設施等地方，相信可供發展的面積不足一半，假設海洋公園約4成面積興建住宅，以平均3倍地積比率及每方呎樓面地價約1.7萬至1.8萬元計算，粗略估計地皮價值可超過1,800億元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626