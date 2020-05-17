致富智庫：疫情下驟陷財困？別怕！人生就像「檸檬、葡萄」

疫情肆虐，也許很多人的生活從此出現轉變，又或許受到就業轉差而令收入下降、甚至待業的困境中。其實，不必憂慮太多，嘗試從容面對吧！自古以來，人生的「致富歷程」就是要嘗過「甜酸苦辣」，沒有經歷過酸、苦、辣，又如何知道「甜」是怎樣呢？或許有人會立即反駁，要經歷酸、苦、辣，方知甜？這是多餘的，為何不只有甜呢！

對於應否100%甜才是人生？就此，有沒有聽過人生就如兩種水果：「葡萄」、「檸檬」呢？如果生命是一顆檸檬、一粒葡萄，你會覺得怎樣？美味的葡萄生長環境不是好的；成熟的檸檬則既苦又酸，沒有人喜歡「生食」它。那麼，為何致富路上沒有「芒果」、「奇異果」等？看畢以下就會明白。

【葡萄人生】

所謂的「葡萄人生」，不是說要「葡萄」別人！愈來愈多研究報告指出，每日喝小量紅酒，對身體是有益處。要釀製最好的紅酒，當然需要上佳的葡萄，你認為怎樣的土壤最適合種葡萄呢？相信很多人會答，還用問嗎？土壤必須肥沃。

肥沃的土壤確實有助葡萄樹生長，但原來葡萄的口味會是單調，難釀美酒。如果想釀出口味與香氣都十足的靚紅酒，葡萄樹的根要生得愈深愈好，好讓它深入不同土質層，吸取不同的養分。故此，土壤反而要「瘦瘠」一點，才有助葡萄樹長出很長的根，以便釀出美酒。到釀酒的時候，葡萄是需要大力壓榨，愈壓它酒味愈好。

人生是像「葡萄人生」般，在太好的環境下生長，反而成就有限；經歷過壓榨、多吃苦，方能知道「苦盡甘來」的美好。人生本是一場長途賽，不用因為「起點」而憂愁，能排除萬難，建立小康之家，再幫助別人，這種感覺更奇妙！

【檸檬人生】

「葡萄」有何出奇？如果生命是一顆「檸檬」，你又會覺得怎樣？

檸檬既苦又酸，根本無甚麼人喜歡將整個檸檬一下子吞下，但若把它榨成汁，加水及糖，再倒入一些蜂蜜，卻變成人人愛喝、生津止渴的檸檬汁或檸檬茶。要數市面上最受歡迎的飲品，檸水或檸茶，甚至大檸樂一定榜上有名。

生命原是酸苦，就像一個檸檬，很難啃，要靠自己製造出甘甜才有意義。不要忘記，好喝的檸檬汁，是不斷擠壓檸檬的結果。上天總會不斷出難題壓榨你，面對逆境，一定要自己想辦法，把檸檬剖開、切片、榨乾，再加工處理，最終就可以好好享受經歷千辛萬苦才得到的寶貴成果(檸檬汁)。

【成功從來不是偶然】

以上提及的「葡萄」及「檸檬」人生，只是用來安慰人？絕對不是！歷史的大人物，哪個沒喝過「苦茶」？

●本田宗一郎

日本汽車巨頭之一本田，其創辦人為本田宗一郎，生於1906年11月17日，到了1991年8月5日與世長辭。本田在二次世界大戰結束後，看到妻子要辛苦踏單車外出購物，心想「如果單車能加上引擎就會更輕鬆」，於是開始研究電單車，到了1989年，在被眾人輕視下成功打入了美國市場。

不說不知，本田宗一郎的右手非常漂亮，但左手充滿傷痕，因為右手是執錘，左手則經常被錘敲到而受傷。他經常說：「別人只看到我1%成功，其實我是99%失敗的。」他曾勉勵年輕人說：「剛接觸新事物時，一定會嘗試到失敗、會感到挫折。正因如此，反而要縮短睡覺和吃飯時間，持之以恒地嘗試。」

●達利奧

達利奧(Ray Dalio)，外國著名「金融大鱷」，因回報跑贏「國際大鱷」索羅斯而被譽為新一代「鱷王」，充滿榮耀。不過，他曾透露自己在1982年破產，失去過所有財富，這段經歷令他學會了「恐懼及謙卑」。他坦言，有了這段經歷，才造就了他創立Bridgewater，管理着逾千億美元對沖基金資產、總管理資金高達1,500億美元的成就。

他說：「這次我因過度自信，輸了自己的錢，也輸了客人的錢，我需要破產，並要向爸爸借入4,000美元度日，非常非常慘、感到萬分痛苦...... 如果說我現時很成功，其實只不過是我在錯誤中，學到自己必須對不知道的情況謙卑而已。」

●博格爾

博格爾(Jack Bogle)，外國著名投資者，投資年資逾60年、近年在90歲前身故了。他身前有「基金之神」之稱，為領航基金(Vanguard Group)創辦人。他的傳奇連「股神」巴菲特、「國際大鱷」索羅斯等金融大人物也推崇備至、敬重萬分。

博格爾勉勵20至30多歲的年輕人，不要只看到別人風光的一面。他在身前接受訪問，回顧自己31歲正值搏殺階段時，竟然有一天心臟劇痛，經醫生診斷後，發現患了先天性右心室發育不良，心律失常一度令他心力交碎、精神崩潰，心臟病一直離他不去，到了65歲更需要進行心臟移植，才能活到今天。

他當時說：「從我自己的心臟病經歷，可以知道每個人都可以被某樣事情所擊敗，但你必須要明白，人生任何一個挫折，都只不過是整個生命的一小部分，完全不值得太在意。相反，你一定要跟隨自己的生活規律，無論怎樣，也不要輕易被打亂，只有依照自己的生活規律去做，你才能達到自己想要的生活。」

【哪位「英雄」沒喝過苦茶？】

博格爾曾說：「年輕人要謹記，你現時所經歷的任何一件事，都只是你整體人生中的一小部分。人生如戲，不要對現時面對的逆境或挫折看得太重。例如我自己在65歲進行心臟移植，當時固然是大事，但到了現時近88歲，原來只是人生的一小部分情節。年輕人不要輕易言敗，留在你的人生遊戲中吧！」

在創富路上，若遇到挫折並不用怕，人生本像葡萄、檸檬，沒有經歷過，怎知「甜」的好滋味？疫情終有一日會成為過去，經歷千錘百鍊後，人生必定攀得更高、走得更遠。

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