滙豐推出工商客戶終生保險計劃

滙豐宣布推出為香港工商客戶而設的終生保險計劃——滙康保險計劃，透過單一解決方案，協助企業應對複雜的營商環境，滿足其維持業務的重要所需。由明天(18日)起，客戶可選擇將滙康納入其持續業務運作規劃，涵蓋更有效的要員保障、人才保留及長線財富增長等範疇。

因應企業在近期市況波動下面臨諸多挑戰，滙康結合滙豐保險的健康及財富方案，並提供長線增長潛力，讓企業獲得充分保障，為未來作好準備。滙康針對香港的三大致命疾病(即癌症、心臟疾病及中風)，提供高達三倍的額外現金保險索償，幫助企業加強對要員的保障，而有關賠償不影響保單價值。

同時，為配合工商客戶在不同情況下保留人才計劃，企業亦可更改受保人多達3次，把有關保單轉移至不同的高管人員。此外，滙康附有一項增值方案——環球醫療關顧服務，提供國際級的醫療諮詢服務及個人化護理。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626