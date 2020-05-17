宅經濟時代！「無接觸」當道　消費模式料徹底轉變

新冠肺炎全球肆虐，減少接觸成為抗疫招式之一，這也可能徹底改變大眾的消費習慣。外國媒體報道，消費者採購、儲藏食品及配送食品的方式，在接下來幾個月、甚至幾年，都會有所轉變。

在外國，民眾已有別於以往推着「購物車」在大賣場購物，無接觸、不挑選、就近買、網上優先，成為新的消費模式。舉例來說，美國零售巨企沃爾瑪就為自家手機App增加功能，容許客戶掃描QR碼而不必接觸收銀台的按鍵螢幕；Apple Pay等App也讓使用者可以跳過信用卡讀卡機。

送貨方面，消費者可在路邊取貨，而非親身到店，有些零售商甚至連顧客簽收的步驟也省卻了。

現時顧客亦可下載果菜App，嘗試網上採購，將加速生鮮食品行業數碼化轉型。統計顯示，在疫情之前，美國果菜開銷只有3至4%使用網上採購，目前已增至5到10%之間。

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