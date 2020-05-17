全球經貿戰：美半導體指數大跌　恐預示股市反彈玩完

中美科技戰白熱化，反映全球半導體產業景氣程度、有專家認為是「股市前瞻」指標之一的美國費城半導體指數上周五(15日)收市大跌2.2%，主因是美國總統特朗普政府再限制供應晶片予華為，引發市場抛售晶片股與半導體設備股。

費城半導體指數上周五跌38點，收報1,700點。台積電同一天宣布，將投資120億美元(約936億港元)在美國亞利桑那州設立晶圓廠。美方表示，即使台積電在美設廠，供貨華為也受禁令限制。消息令台積電在美國上市的預託證券(ADR)收挫4.4%，報49.8美元。

同為晶片股的高通跌幅更達5%，美光、博通則分別挫2.9%和2.3%，英特爾(Intel)跌1.4%。

總結費城半導體指數一周大跌4.2%，跑輸標指下跌2.3%，為3月以來表現最差的一周。有分析指出，這恐怕預示美股自3月底以來的反彈浪已告終。

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