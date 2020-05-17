【深度解構】你跟唔跟？「股神」行徑似預示更大股災在後頭

環球股市深受疫情影響，「股神」巴菲特也一改「大好友」作風，他在今年5月初舉行的投資旗艦巴郡股東大會上罕有地表示，雖然認為「現在是買入股票的好時機」，但又呼籲投資者要做好長期應對疫情的準備，可能買了後仍會下跌。他又提醒投資者分散投資較好，要注意不應該借錢炒股。

【未兌現「別人恐慌我貪婪」】

面對「別人恐慌時」，巴菲特未兌現其「我貪婪」的投資哲學，意味在他眼中，今次環球股市大跌浪尚未完結！事實上，他近期屢屢披露的持倉是「減持」居多，作為投資者，若你覺得「股神」的行徑值得參考的話，目前恐怕絕非「瞓身入市」的時機。

【承錯並沽清美4大航空股】

舉例來說，巴菲特已清倉美國4大航空公司——美國航空、達美航空、美國西南航空，以及聯合航空的全部股份。回看巴郡於去年12月所持4大航空股的價值超過40億美元(約312億港元)。他說：「在評估航空公司股票時，犯了一個可以理解的錯誤(understandable mistake)，並指不知道從現在起3至4年後，航空需求是否能會恢復至去年的水平。」由於未來前景模糊，尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業的影響巨大，他提醒現在要購買航空公司股票風險更大。

【長揸高盛也減持 惹市場關注】

除了航空股，到了上周五(15日)，「股神」也披露巴郡於首季拋售大多數高盛持股，由於高盛是他重點投資銀行，加上是「股神」由2008至2009年金融海嘯期間撈底持有至今，令此舉格外引人注視，凸顯出「股神」不但未貪婪，更「主動離場」觀望。有不少分析相信，這明顯是他認為經濟最糟糕時期未過，可能有很長時間無法回到正軌。

資料顯示，巴郡首季出售逾1,000萬股高盛，減持幅度達84%，截至今年3月底僅持有192萬股，股權佔比從去年底的2.9%降到低於0.6%。值得留意的是，他同時減持另一大行摩根大通，股權佔比從1.94%降到1.88%。

回看巴菲特是在2008年金融海嘯「最慘烈」時買入總值50億美元(約390億港元)的高盛優先股，當時被市場質疑「撈底時機有誤」，惟該交易最終令巴郡每年獲取約5億美元(約39億港元)股息。到了2013年，巴郡更成為高盛最大股東，惟近幾年高盛業績比其他大型銀行遜色，今年首季股價累跌33%。

除了航空及銀行股，巴郡上季亦沽清煉油公司Phillips 66和保險商Travelers的股票，並減持「電商一哥」亞馬遜0.7%。一些大型長期持股如蘋果公司(Apple Inc.)、美國運通、美國銀行、可口可樂、富國銀行，則維持不變。

【「彈弓手」增持合眾銀行後又減持】

除了高盛外，巴郡亦在5月11至12日，合共出售了49萬股美國合眾銀行，平均作價33.04美元。

值得商榷的是，資料顯示，合眾銀行是截至2019年底止，巴菲特的第8大持倉，合共持有1.32億股，持股比例約8.71%。到了今年4月24日的報告顯示，巴菲特在4月15日增持了合眾銀行，令其合共持有1.51億股，即較2019年底增加約1,851萬股，令持股比例超過10%。這是巴菲特過去60年投資生涯中，少數持股超過10%的舉動之一。

然而，「股神」於5月中旬又減持了，明顯地看到經濟勢色不對！因為減持後，巴菲特對合眾銀行的持股比例降至10%以下，之後毋須在每次交易後進行公開披露，只需每季披露持倉。

【「股神」愛股甚不爭氣】

事實上今年有8隻持股讓巴菲特特別頭痛，每隻都令巴郡虧損至少10億美元(約78億港元)，包括美國銀行、富國銀行，以及「股神」第一隻買入的股票可口可樂！

受此影響，巴郡股價今年以來累跌了22%，遠遠跑輸標指同期跌13%，最主要是美國銀行今年以來大跌41%；富國銀行更暴瀉58%；美國運通亦狂跌了37%。令「股神」失望的還有美國合眾銀行、摩根大通，以及紐約梅隆銀行。甚至連可口可樂都不爭氣，今年以來累跌約21%；通用汽車亦大跌約41%。

【「忠實粉絲」選擇離棄 你呢？】

「股神」的上季投資表現惹來劣評，就連他的「忠實粉絲」也選擇離棄了！資產管理公司Aleph Investments負責人David Merkel，一直長期持有巴郡股票，但他近日表示，今年已經開始逐步減持巴郡，甚至直言可能會沽清持股。

Merkel在一則網誌中寫道：「我可能會出售剩餘的(巴郡)股份...我的疑問是，在反覆多變的政府決策之下，巴菲特對於市場下跌多少的看法，是否已經過時了。」

他尤其對於巴菲特在應對新冠肺炎疫情危機時的做法感到不滿，稱「我已經減持了一半巴郡股份，因為我了解到巴菲特在之前股市大跌時，沒有做出任何舉動。」

他相信，為了避免經濟大蕭條，美國政府或聯儲局都會想辦法刺激經濟，並可能會出手解救陷入困境的公司。因此，Merkel認為，巴菲特應該在3月下旬時，利用手上的資金來增持股票，但他不但沒有增持，反而沽清了航空股持倉。

對於巴郡最新持有現金高達1,370億美元(約1.06萬億港元)，Merkel相信巴菲特不會進行大幅調整資產比例，認為巴菲特應該在市場動盪期間，做一些決策讓投資者受益，例如派息、增加回購或進行一些併購等。

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