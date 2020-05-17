新盤動向：Wetland第2期加推70伙 售價488萬元起

左起胡致遠 謝文娟

新地代理總經理胡致遠表示，上述新價單屬原價加推，提供兩房、三房及四房單位，部分更為首推的特色戶及別墅單位。售價最平的入場單位為第18座1樓A3單位，實用面積為438方呎，屬兩房間隔。

他又指出，截至今日下午4時，該盤暫時接獲超過2,000張入票，反應十分理想。而項目自上周五開放示範單位，參觀反應踴躍並秩序井然，有足夠空間作分流，分隔參觀人士。

新地會董事總經理謝文娟表示，該會會員於 6月15日或之前認購上述樓盤單位，可獲物業1%售價折扣優惠，而且會員只要成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook 專頁的粉絲，並於6月15日或之前成功遞交該盤購樓意向登記，即有機會獲得100元電訊商網上商店現金券1張，名額1,000個，總值10萬元。

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