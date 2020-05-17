全球經貿戰：科技鬥爭白熱化　中芯獲政府巨額注資

中芯國際公告稱，國家集成電路基金II及上海集成電路基金II作為中芯南方的新股東，同意分別注資15億美元和7.5億美元，中芯南方註冊資本將由35億美元增加至65億美元；中芯國際通過中芯控股持有的中芯南方股權則由50.1%下降至38.5%。

公告顯示，中芯南方已達至每月6,000片14納米晶圓的產能，目標是達成35,000片14納米及以下圓晶的產能。

上述新投資發生在美國再度禁止使用美國技術的晶片製造商向華為供貨。美國商務部上周五(15日)表示，企業需獲得許可證方可將美國技術提供給華為及其114家附屬公司，包括其晶片設計子公司海思半導體。

中芯國際計劃在上海上市，以其上周五收市價市值逾130億美元(約1,014億港元)計算，科創板上市籌資規模可能超過30億美元(約234億港元)。中國押注本土晶片製造商以減少對美國的技術依賴。

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