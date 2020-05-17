億達中國收購合營及服務公司股權 涉逾30億人幣

按交易文件預計，集團將自合營公司獲得融資並出資4.3億元，而中國東方資產管理將透過一系列交易或安排，為億達中國提供資金26億元。

集團同時亦與(其中包括)住友不動產訂立收購框架協議，按255萬元代價，收購住友不動產持有的服務公司50%股權。

合營公司為一間於中國成立的中外合資企業，業務範圍涵蓋房地產開發、建造、銷售、租賃及相關服務。合營公司由住友不動產擁有75%及由億達管理擁有25%。

合營公司於大連市中山區核心地帶擁有一項住宅物業發展項目，生活資源豐富。項目佔地面積約9.6萬平方米，總建築面積501,006平方米。該項目包括住宅單位、公寓、零售商舖及地下車庫。根據現行發展計劃，預期該項目將於2023年完成銷售和交付。

服務公司為一間在中國成立的有限公司，業務範圍涵蓋提供物業管理服務，於收購事項前由億達服務及住友不動產分別持有50%。

董事認為，透過收購合營公司股權將可迅速增加其土地資源，並全面控制項目發展及銷售。全面控制服務公司的物業管理服務業務，將可提高服務公司的經營效益。

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