鮑威爾周二到國會作證　負利率立場勢不變

儘管聯儲局主席鮑威爾上周已表明未有考慮採用負利率，但未能遏止市場揣測。鮑威爾本周二(19日)將與財長姆紐欽一同到參議院銀行委員會作證，鮑威爾以至其他聯儲局官員本周稍後亦會發表公開講話。當局本周亦會公布上次議息會議紀錄，市場勢繼續從中探索貨幣政策前景。

經濟師則料當局將向市場發出3個清晰訊息：其一是不會輕易視負利率為進一步刺激經濟的方法；其二是當局對於透過其他措施加碼放水，包括信貸支援和量化寬鬆(QE)持開放態度；其三是聯儲局的措施不足以確保經濟強勁復甦，有需要推出更多財政刺激措施。

另邊廂，外媒引述英倫銀行首席經濟師Andrew Haldane的說話指，央行正考慮包括負利率在內的政策選項。相比之下，行長貝利早前曾稱暫不考慮。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626