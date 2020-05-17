利奧坊．曦岸暫錄逾2000參觀人次 今起收票
2020年05月17日 18:53
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恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝
恒基地產(00012)旗下利奧坊．曦岸市場反應熱烈，自周五開放展銷廳及示範單位至今日(17日)晚上6時，共錄得逾2,000人次參觀。現場人士暢順有序地參觀，更有不少年輕準買家包括家庭客到場。
該盤上周五公布首張價單合共100伙，項目最高折扣優惠為7%，折實售價由約463.88萬至653.51萬元，折實呎價22,692至26,182元。項目今日起收票，買家除可親自到現場入票，亦可使用『恒基置業通Henderson eHome』流動應用程式遞交認購登記。
該集團繼續實施多項防疫措施，所有人士需通過雙重體溫檢測，並必須佩戴口罩，有序地參觀展銷廳。發展商亦特意將售樓處及等候參觀區域分別設於兩個樓層，減少人群聚集。現場設有圍板分隔各組準買家，並在各區噴上Raze光觸媒消毒塗層，為準買家提供清潔安全的售樓環境。售樓處不同位置及每張枱均會提供清毒搓手液，並將每張枱之間保持1.5米距離。同時，會以1:99消毒漂白水清潔售樓處，確保環境清潔。
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