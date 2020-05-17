新盤UPDATES：各發展商積極推盤　氣氛熾熱

新盤市場轉旺，各大發展商積極銷售及部署全新盤，推盤氣氛熾熱。

●Wetland第2期暫收逾2千票

新地代理總經理胡致遠表示，上述新價單屬原價加推，提供兩房、三房及四房單位，部分更為首推的特色戶及別墅單位。售價最平的入場單位為第18座1樓A3單位，實用面積為438方呎，屬兩房間隔。他又指出，截至周日下午4時，該盤暫時接獲超過2,000張入票，反應十分理想。

●OMA by the Sea逾120伙獲認購

資料顯示，該盤周日發售的268伙來自三張價單，超過9成折實售價低於600萬元，開放戶入場費由388.1萬元起。

●利奧坊．曦岸錄逾2000人次參觀

該盤上周五公布首張價單合共100伙，項目最高折扣優惠為7%，折實售價由約463.88萬至653.51萬元，折實呎價22,692至26,182元。項目周日起收票，買家除可親自到現場入票，亦可使用「恒基置業通Henderson eHome」流動應用程式遞交認購登記。

●元朗山水盈三天速沽11伙

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，上周五截至周日下午6時，3天暫累沽11伙，戶型包括3房1套房連工作間、2房連儲物室及開放式單位。買家來自元朗及屯門等西鐵沿線地區，亦有看好項目前景的九龍站及港島區投資者。

項目自去年底推出至今，總套現金額逾10億元。該項目面積最大的洋房1號，早前連車位以逾1.2億元的破元朗住宅做價最高紀錄售出，呎價約3.1萬元；另洋房21號亦於上月連車位以逾3,300萬元售出，呎價約1.6萬元。

●啟德龍譽三房呎價逾3.2萬沽

•恆大‧珺瓏灣周末兩天沽20伙

屯門恆大．珺瓏灣截至周日(17日)下午7時，一周合共沽出46伙，套現約2.35億元。若以周末兩天計算，共售出約20伙，並以1房套單位及面積由343至372方呎之細兩房為主，其中已推出及可售之細兩房更全數沽清。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626