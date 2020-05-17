高盛：全球放水力度未如預期　冀6月看到聯合救市

高盛分析指出，由於政府發債規模超過央行的買債規模，全球貨幣政策並不如預期般寬鬆，包括聯儲局在內的央行均有此情況，只有新西蘭的已發行債券公眾持有比率將呈現下跌。該行分析員Avisha Thakkar表示，中期而言，這會導致較高的孳息，以及孳息曲線斜率上升。

這個情況與金融危機後不一樣，當時歐央行和日本央行買入債券的規模遠多過政府發債規模。雖然聯儲局以往買入債券的規模並未超過國債發行量，但大量海外投資者，特別是歐洲投資者爭購美債，令美債市場受惠。

這或能解釋近期美國利率市場顯示，部分投資者押注聯儲局可能需要實施負利率的部分原因，儘管聯儲局主席鮑威爾和其他央行領袖均提出質疑。

Evercore分析員指出，全球央行的貨幣政策空間不多，放水速度未有如部分市場人士預期般迅速，期望6月份會看到聯儲局、歐央行和英倫銀行新一輪進取的貨幣政策行動。

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